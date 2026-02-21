Le Vietnam mise sur le tourisme créatif pour renforcer l’attractivité des destinations

Grâce à sa capacité à exploiter la créativité des visiteurs à travers des expériences spécifiques aux destinations, le tourisme créatif s’affirme non seulement comme une nouvelle tendance, mais aussi comme une orientation stratégique permettant de renforcer l’attractivité, de préserver la culture et de promouvoir un développement durable du tourisme vietnamien.

Considéré comme une composante du tourisme culturel, le tourisme créatif ne se limite pas à la simple visite ou à la découverte culturelle, mais encourage la participation active des visiteurs à des activités créatives sur les sites touristiques, fondées sur l’interaction avec les communautés locales.

Cette approche correspond aux attentes de personnalisation des expériences des voyageurs contemporains et suscite, de ce fait, un intérêt croissant de la part de nombreux pays, désireux de transformer les voyages en parcours créatifs attrayants et de développer des liens culturels profonds.

Doté d’un riche patrimoine naturel et culturel, comprenant un large éventail de patrimoines culturels matériels et immatériels répartis sur l’ensemble du territoire, le Vietnam dispose d’atouts majeurs pour développer le tourisme créatif. Des raffinements du design et de l’artisanat aux singularités des arts du spectacle, de la musique, de la peinture ou de la gastronomie, tous ces éléments peuvent devenir des ressources à « produitiser » sous forme d’expériences créatives originales.

Ces dernières années, grâce aux efforts déployés en faveur du tourisme créatif, certaines destinations ont réellement renforcé leur compétitivité dans la course à l’attraction des visiteurs. C’est notamment le cas de Duong Lam, village ancien de plus de mille ans situé à Hanoi.

Autrefois, les visiteurs s’y rendaient principalement pour découvrir des ouvrages architecturaux tels que les maisons anciennes, les portes du village ou la maison communale. Aujourd’hui, Duong Lam séduit également par des activités immersives comme la fabrication de laque, la création d’animaux à partir de paille ou encore les travaux agricoles.

De même, les villages de poterie de Bat Trang et d’encens de Quang Phu Cau (Hanoï) retiennent les visiteurs grâce à des expériences leur permettant de réaliser eux-mêmes les différentes étapes de fabrication de la céramique et de l’encens.

Ces dernières années, Hoi An (Da Nang) s’est également imposée comme une destination emblématique du tourisme créatif, grâce à la valorisation réussie des expériences liées aux villages de métiers et aux arts folkloriques.

Par ailleurs, de nombreux produits touristiques créatifs à fort potentiel peuvent être cités, tels que le circuit de découverte des tunnels de Cu Chi, offrant aux visiteurs la possibilité de « se glisser dans la peau » d’un soldat en temps de guerre, ou plus récemment « Sac hoa Tuong Phieu », qui invite les voyageurs à se promener au cœur de champs de fleurs multicolores, à découvrir l’histoire des villages de métiers et à devenir de véritables jardiniers.

Dans l’ensemble de ces activités, l’expérience créative joue un rôle central, constituant le principal facteur d’attractivité des parcours touristiques.

La Stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l’horizon 2030 définit comme orientation prioritaire le développement du tourisme culturel, en associant étroitement le développement touristique à la préservation et à la valorisation des patrimoines et de l’identité culturelle nationale.

En particulier, la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, approuvée par le Premier ministre le 14 novembre 2025, affirme la mission de construire, de former et de développer des produits de tourisme culturel à caractère distinctif, spécifique et personnalisé, reflétant l’identité régionale et renforçant la valeur de l’expérience des visiteurs.

Selon les experts, le Vietnam ne dispose pas encore d’une stratégie spécifique pour le développement du tourisme créatif, ce qui entraîne des difficultés dans la définition des modèles, des projets d’investissement et des politiques de soutien adaptées.

Par ailleurs, la protection des droits d’auteur ne fait pas encore l’objet d’une attention suffisante, ce qui conduit à la copie de nombreux produits de tourisme créatif, affectant l’attractivité des produits originaux et réduisant la capacité à valoriser les spécificités culturelles propres aux destinations.

Dans la pratique, bien que le tourisme créatif soit évoqué depuis longtemps dans le monde, il demeure relativement nouveau au Vietnam, ce qui explique une approche encore largement axée sur la surface, la mise en scène et la reconstitution, au détriment des activités interactives et créatives.-VNA/VI