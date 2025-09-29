Le Vietnam mise sur la science et la technologie comme moteur central de développement

Le secrétaire général To Lam remet au ministère des Sciences et des Technologies l’Ordre du Travail de première classe. Photo: VNA

Le 29 septembre après-midi, à Hanoï, le ministère des Sciences et des Technologies a solennellement organisé la célébration du 80ᵉ anniversaire du secteur des Postes et Télécommunications, du 66ᵉ anniversaire du secteur des Sciences et Technologies et son premier Congrès d’émulation patriotique.



C’était l’occasion de rappeler la tradition précieuse, d’affirmer les grandes réalisations, de rendre hommage aux générations de cadres, scientifiques, entrepreneurs et travailleurs, et de définir clairement la vision et les missions dans la nouvelle période, contribuant à réaliser l’objectif de faire du Vietnam un pays développé, puissant et prospère.



Selon Nguyen Manh Hung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti, ministre des Sciences et des Technologies, la science et la technologie ont permis au Vietnam de passer d’un pays en pénurie alimentaire à un pays autosuffisant et l’un des premiers exportateurs mondiaux de riz, de maîtriser des technologies dans la construction de grandes infrastructures… Le Vietnam figure parmi les 30 premiers pays du monde en matière de services postaux et de télécommunications.



À cette occasion, le ministre Nguyen Manh Hung a lancé le premier mouvement d’émulation patriotique de son secteur pour la nouvelle étape, avec de grandes orientations à long terme : développer une économie de la connaissance basée sur la science, la technologie, l’innovation et les données numériques ; renforcer l’autonomie technologique dans les domaines stratégiques selon l’esprit du « Make in Vietnam » ; faire du Vietnam un centre régional et mondial d’innovation et de start-up technologiques.



Présent à la cérémonie, le secrétaire général du Parti, To Lam, a souligné qu’en près de 40 ans de Renouveau, le pays avait connu un développement remarquable… Dans ces réalisations globales, les secteurs des Postes et Télécommunications, des Sciences et Technologies ont apporté des contributions très importantes.



Le secrétaire général a affirmé que ces réalisations prouvaient que : lorsque le pays dispose d’une orientation correcte, que la volonté du Parti s’unit à celle du peuple et que l’intelligence vietnamienne est éveillée, nous pouvons accomplir ce qui semblait impossible.



Le secrétaire général a précisé que, le 1er mars 2025, les deux secteurs des Postes et Télécommunications et des Sciences et Technologies avaient officiellement été fusionnés pour former le ministère des Sciences et des Technologies. Il s’agissait d’une décision stratégique, reflétant la vision du Parti et de l’État : unifier les pôles, mutualiser les ressources et renforcer l’efficacité de la gestion, afin que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique deviennent un moteur central du développement.



Le secrétaire général a souligné trois piliers essentiels sur lesquels le ministère et le secteur des Sciences et Technologies devront se concentrer : un cadre institutionnel novateur et un environnement favorable, le développement des technologies de pointe et des infrastructures numériques nationales, la mobilisation et l’utilisation efficaces des ressources, le développement des ressources humaines et de l’écosystème d’innovation.



Le pays se trouve face à des opportunités historiques. La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ne sont pas seulement un choix, mais la voie vitale pour un développement rapide et durable. C’est la clé pour concrétiser l’aspiration d’un Vietnam puissant et prospère d’ici 2045.



Fort de cette tradition glorieuse, de l’esprit de solidarité et de créativité, le secrétaire général To Lam a exprimé sa conviction que le secteur des Sciences et Technologies continuera à jouer un rôle pionnier, digne d’être un moteur central de l’industrialisation et de la modernisation, conduisant le Vietnam vers de nouvelles avancées.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général To Lam a remis au ministère des Sciences et des Technologies l’Ordre du Travail de première classe. Il a également décerné l’Ordre de Protection de la Patrie de première classe à Nguyen Manh Hung, membre du Comité central du Parti, ministre des Sciences et des Technologies, général de brigade, ancien président et directeur général du groupe des télécommunications militaires du ministère de la Défense.



Dans le cadre de la célébration, le ministère des Sciences et des Technologies a organisé une exposition présentant les réalisations du secteur. -VNA