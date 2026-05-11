Le Vietnam met sa culture à l’honneur au Festival de l'amitié de Séoul 2026 en R de Corée

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, à l'événement. Photo: VNA

L’ambassade du Vietnam en République de Corée a participé au Festival de l'amitié de Séoul 2026 (Seoul Friendship Festival 2026) avec un stand consacré à la promotion de la culture, de la gastronomie et du tourisme vietnamiens, attirant de nombreux visiteurs sud-coréens, amis internationaux ainsi que des membres de la communauté vietnamienne locale.

Organisé les 9 et 10 mai, le Festival réunit des ambassades et des centres culturels de 73 pays. Il s’agit du plus grand événement annuel d’échanges culturels internationaux organisé à Séoul depuis 1996 à l’occasion de la Journée des citoyens de Séoul.

Selon les autorités municipales, cette édition marque le 30e anniversaire du festival, placé sous le thème « 30 ans avec le monde, connecter les cultures ». L’événement rassemble des dizaines de stands culturels et gastronomiques internationaux ainsi qu’un large éventail d’activités interactives : spectacles artistiques, échanges culturels, essais de costumes traditionnels, jeux folkloriques et programmes destinés aux familles et aux enfants.

Le stand vietnamien s’est distingué par un espace imprégné de l’identité nationale, mettant à l’honneur l’artisanat traditionnel, des images de paysages emblématiques, le patrimoine culturel vietnamien ainsi que les réalisations du pays en matière de développement socio-économique. Les activités de présentation culturelle, de promotion touristique et d’échanges avec les visiteurs ont suscité un vif intérêt.

L’espace gastronomique vietnamien a particulièrement séduit le public grâce à des spécialités emblématiques telles que le bun cha, le banh mi et le café glacé au lait concentré. De nombreux visiteurs ont salué la richesse et les saveurs de la cuisine vietnamienne, exprimant leur souhait de découvrir prochainement le Vietnam.

Prenant la parole lors de l’événement, Vu Hô a souligné que la participation au Festival constituait une occasion importante de renforcer les échanges entre les peuples et de promouvoir l’image du Vietnam auprès de la communauté internationale.

Selon lui, le stand vietnamien contribue non seulement à promouvoir la culture, le tourisme et la gastronomie, mais aussi à diffuser les valeurs positives du Vietnam et de son peuple, consolidant ainsi les bases sociales et les liens d’amitié de la relation de partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

Le vice-maire de Séoul chargé des affaires politiques, Park Chang Goo, a déclaré qu’après 30 années de développement, le festival est devenu un espace emblématique d’échanges reliant Séoul à la communauté internationale, contribuant à promouvoir la compréhension mutuelle et la solidarité entre les cultures.

De son côté, l’ambassadrice du Brunei en République de Corée, Nuriyah Pengeran Haji Yusov, représentant le corps diplomatique participant à l’événement, a estimé que le Festival de l'amitié de Séoul continuait de jouer un rôle important en tant que forum favorisant l’amitié, la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre Séoul et la communauté internationale.

Parallèlement aux activités de l’ambassade du Vietnam, le projet VietTown a également retenu l’attention des visiteurs grâce à son modèle associant promotion commerciale et expérience culturelle vietnamienne. Selon Pham Thi Mai Thuong, cette initiative vise à renforcer durablement la présence des produits vietnamiens sur le marché sud-coréen à travers la création d’un écosystème professionnel de promotion culturelle et commerciale.

La participation du Vietnam au festival illustre une nouvelle fois le rôle actif de la communauté vietnamienne en République de Corée dans la préservation et la diffusion de l’identité culturelle nationale, tout en contribuant au renforcement de la compréhension mutuelle, de l’amitié et des liens entre les peuples vietnamien et sud-coréen. -VNA