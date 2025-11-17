Le Vietnam met le paquet sur la science, la technologie et l’innovation

La 5e réunion du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, à Hanoi, le 15 novembre 2025. Photo : VNA

Le Vietnam va consacrer 95 billions de dôngs (3,6 milliards de dollars) du budget de l’État au développement de la science, de la technologie et de l’innovation et à la transformation numérique en 2026, a déclaré dimanche 16 novembre le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les dépenses budgétaires totales consacrées à la science et à la technologie représentaient 1,37% du PIB en 2021 ; 1,72% en 2022 ; 1,39% en 2023 ; 1,97% en 2024 ; et 3% en 2025.

Le chef du gouvernement a ordonné à tous les ministères, secteurs et collectivités locales de se concentrer sur la finalisation de leurs bases de données respectives et de terminer ce travail cette année.

Il est essentiel de mettre en place une infrastructure numérique partagée, moderne et intégrée, notamment au niveau local (communes, quartiers, unités administratives et économiques spéciales), y compris les infrastructures d’électricité et de télécommunications, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des informations, la sûreté et la protection des données, en particulier la protection des données personnelles.

Il a publié une liste de 11 groupes technologiques stratégiques et de 35 groupes de produits stratégiques à mettre en œuvre immédiatement en 2025, en privilégiant six produits prioritaires. En 2025, le Vietnam s’est classé 44e sur 139 pays dans l’Indice mondial de l’innovation (GII).

L’infrastructure numérique a été au cœur des investissements et du développement. Le pays figure parmi les 13 premiers au monde en termes de vitesse Internet, et la couverture 5G atteint désormais 39,5 % de la population.

Le système de câble terrestre à fibre optique de 3 900 km reliant le Vietnam à Singapour est achevé. Plusieurs projets de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle sont en cours de déploiement.

Au cours des dix premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du secteur des technologies numériques a dépassé les 4 billiards de dôngs (151,8 milliards de dollars), soit une hausse de 52,4% par rapport à la même période l’année précédente. Les exportations de produits numériques ont atteint 142 milliards de dollars, en progression de 27%. – VNA/VI