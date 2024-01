Lors du 3e Sommet du Sud, également appelé Sommet du Groupe des 77 pays en développement (G77) et de la Chine, tenu les 21 et 22 janvier à Kampala, en Ouganda, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a proposé trois orientations majeures de coopération du G77 dans les temps à venir.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU). Photo: VNA

Premièrement, le G77 devrait renforcer les actions pour une bonne mise en œuvre à temps des Objectifs de Développement durable

(ODD), avec une approche qui place l'homme

au centre de tous les processus de développement.

Deuxièmement, la science, la technologie et l'innovation devraient devenir des domaines clés de coopération et le G77 devrait tirer parti de tous les cadres pour mobiliser un maximum de capital et de connaissances.

Troisièmement, la réponse au changement climatique devrait se faire parallèlement à un processus de transition énergétique juste, fondé sur l’équité et la rationalité, prenant en compte les circonstances, les spécificités ainsi que les besoins de développement socio-économique des pays en voie de développement.