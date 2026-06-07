Le Vietnam met en avant son savoir-faire technologique à Vienne

L’ambassade du Vietnam en Autriche a organisé, le 5 juin à Vienne, la "Journée de la technologie robotique du Vietnam", marquant une étape significative dans la stratégie de diplomatie scientifique et technologique du pays.

​Organisé en collaboration avec l’entreprise VinRobotics, cet événement a réuni un large public composé de diplomates, de représentants d’organisations internationales, d’experts en haute technologie et d’investisseurs européens.

Conçu comme une plateforme de démonstration et de connexion pour l’innovation, ce programme visait à promouvoir les capacités du Vietnam en matière de recherche, de développement et de maîtrise des technologies de pointe dans les domaines de la robotique, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle (IA).

Lors de l’ouverture de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a affirmé que cette manifestation ne constituait pas seulement une vitrine technologique, mais portait également un message fort sur les ambitions du Vietnam dans les secteurs technologiques stratégiques. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, ainsi que de la Décision n°21 du Premier ministre, qui identifie la robotique et les technologies d’automatisation parmi les domaines prioritaires.

L’un des temps forts de l’événement a été la présentation des robots VR-H3 et VR-H5 développés par VinRobotics. Selon son directeur général, Ngo Quoc Hung, ces modèles ont été entièrement conçus par des ingénieurs vietnamiens, depuis les systèmes mécaniques et électroniques jusqu’à la plateforme d’intelligence artificielle assurant leur contrôle. Ils sont destinés à des applications dans les services, l’industrie et les futurs écosystèmes automatisés.​

Les démonstrations en direct, notamment dans l’enceinte de l’ambassade, ont illustré leurs capacités d’assistance, d’accueil et d’interaction avec les utilisateurs. Ces performances ont suscité un vif intérêt parmi les invités, en particulier les experts technologiques, les entreprises autrichiennes et les représentants diplomatiques.

​Les interactions fluides et les capacités de déplacement autonome des machines ont suscité un vif intérêt auprès des experts autrichiens et internationaux.

​Outre la démonstration de VinRobotics, le programme comprenait également une session technique consacrée à la coopération technologique entre le Vietnam, l’Autriche et l’Europe, avec les interventions de nombreux experts et scientifiques.

​Le Dr Philipe Reinisch, directeur général de SILKROAD 4.0, a souligné que les démonstrations observées ouvrent des perspectives concrètes pour répondre aux défis majeurs du marché du travail mondial, en particulier face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour les tâches répétitives.

​En conclusion, l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a affirmé qu’il s’agissait d’une importante activité de diplomatie scientifique et technologique visant à soutenir les entreprises vietnamiennes dans la promotion de leurs produits de haute technologie, à renforcer leurs connexions avec l’écosystème technologique autrichien et international, et à affirmer les capacités du Vietnam dans les domaines de l’IA, de la robotique et de l’automatisation.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA

​Pour les relations vietnamo-autrichiennes, cet événement contribue à élargir la coopération bilatérale au-delà des domaines traditionnels vers les secteurs des hautes technologies, de l’innovation et du développement des ressources humaines. -VNA/VI

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