Le Vietnam met en avant son potentiel économique au plus grand salon d’Amérique latine

Le stand du Vietnam à l’Expo ANTAD 2026. Photo : VNA

La présence remarquée du Vietnam à l’Expo ANTAD 2026, organisée du 19 au 21 mai dans la ville mexicaine de Guadalajara, a suscité un vif intérêt de la communauté d’affaires mexicaine et latino-américaine pour les produits vietnamiens ainsi que pour le potentiel de coopération et d’investissement avec l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.À cette occasion, le Bureau commercial du Vietnam au Mexique a aménagé un espace de promotion mettant en avant l’environnement d’investissement et d’affaires du Vietnam, ses capacités de production ainsi que ses principaux secteurs d’exportation, notamment les produits agroalimentaires transformés, les produits agricoles, les articles ménagers, les biens de consommation et les produits destinés aux chaînes d’approvisionnement mondiales.L’un des temps forts de cette édition a été la promotion active du salon Vietnam International Sourcing 2026, prévu à Hô Chi Minh-Ville du 3 au 5 septembre prochain. À cette occasion, de nombreux importateurs et systèmes de distribution mexicains ont exprimé leur volonté de se rendre au Vietnam pour rechercher des sources d'approvisionnement directes, élargir leur réseau de partenaires et établir des chaînes d'approvisionnement stables avec les entreprises vietnamiennes.Selon Nguyen Thi Trang, responsable du Bureau commercial du Vietnam au Mexique, un nombre croissant d’entreprises mexicaines perçoivent désormais le Vietnam non seulement comme un marché d'exportation potentiel, mais aussi comme un centre de production hautement compétitif en Asie. Elle a affirmé que les échanges directs à travers des salons spécialisés aideraient les entreprises des deux pays à réduire les distances commerciales, à accroître les opportunités de signature de contrats et à établir des partenariats durables.En marge du salon, le Bureau commercial du Vietnam au Mexique a également mené des séances de travail avec plusieurs importateurs et partenaires logistiques afin d’évaluer les tendances du marché. Selon ces acteurs, les produits vietnamiens gagnent continuellement en qualité, en design et en compétitivité, notamment dans les secteurs alimentaires et des boissons, capables de répondre à des commandes de grande envergure.Toutefois, Nguyen Thi Trang a souligné que la concurrence sur le marché mexicain se renforçait avec la présence massive d’entreprises asiatiques et nord-américaines. Selon elle, cette situation exige un renforcement des activités de promotion commerciale ainsi qu’une participation plus active des entreprises vietnamiennes aux salons internationaux afin de construire une image de marque plus professionnelle et durable sur le marché latino-américain. Selon le plan prévu, le Bureau commercial du Vietnam au Mexique poursuivra ses activités de promotion lors de grands forums et salons tels que le 32e Congrès du COMCE, EXPOCOMER Panama et l’Expo ANTAD 2027, afin d’aider les entreprises vietnamiennes à élargir leurs réseaux de partenaires, à pénétrer plus profondément les circuits de distribution latino-américains et à promouvoir davantage le programme Vietnam International Sourcing auprès de la communauté d’affaires internationale.