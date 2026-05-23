Le Vietnam met en avant son attractivité auprès des investisseurs européens

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, a reçu dans l’après-midi du 22 mai à Hanoï une délégation de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), conduite par son président Bruno Jaspaert, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.



Lors de cette rencontre, Nguyen Hong Dien a notamment mis en avant l’élévation des relations Vietnam–UE au rang de partenariat stratégique global en janvier 2026, faisant du Vietnam le premier pays de l’ASEAN à établir avec l’UE une relation à ce niveau. L’Union européenne est aujourd’hui le quatrième partenaire commercial et le cinquième investisseur mondial du Vietnam.



Selon lui, le Vietnam attache une grande importance au rôle stratégique de l’UE, troisième économie mondiale et acteur majeur dans les domaines du développement durable, de la transition verte, de l’économie circulaire, de la transformation numérique et de la transition énergétique équitable, ainsi que dans la promotion du libre-échange.



Il a affirmé que l’Assemblée nationale vietnamienne poursuit ses efforts pour perfectionner le cadre juridique et construire un climat d’affaires transparent, stable et favorable au développement des entreprises vietnamiennes et étrangères, y compris européennes.



Afin de mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique global Vietnam–UE, Nguyen Hong Dien a appelé la délégation de l’Union européenne et EuroCham à encourager davantage de visites d’affaires entre les deux parties afin de renforcer les opportunités de coopération et d’investissement, tout en approfondissant les relations économiques et commerciales dans le cadre de l’application de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).



Le Vietnam souhaite notamment attirer davantage d’investissements européens dans les secteurs de la haute technologie, de la croissance verte, des énergies renouvelables, des infrastructures de transport et environnementales, des villes intelligentes et de l’économie maritime.

Le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Hong Dien et le président d’EuroCham Bruno Jaspaert. Photo : VNA



Le responsable vietnamien a également appelé les six États membres de l’UE n’ayant pas encore ratifié l’Accord de protection des investissements Vietnam–UE (EVIPA) à accélérer ce processus, afin de créer une nouvelle dynamique pour la coopération bilatérale en matière d’investissement.



Par ailleurs, il a demandé à la Commission européenne de lever rapidement le « carton jaune » imposé aux produits halieutiques vietnamiens, en tenant compte des efforts déployés par le Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Nguyen Hong Dien a également souhaité qu’EuroCham accompagne davantage les entreprises vietnamiennes dans l’application des nouvelles réglementations européennes. Il a aussi plaidé pour un renforcement du soutien européen en matière de financement, de transfert de technologies et de formation des ressources humaines afin de promouvoir une croissance verte et durable.



De son côté, le président d’EuroCham, Bruno Jaspaert, a salué les progrès du Vietnam en matière de réformes institutionnelles et d’amélioration du climat d’affaires. Il a exprimé le souhait que la communauté européenne des affaires continue de bénéficier du soutien des autorités vietnamiennes.



Le vice-président d’EuroCham, Jean-Jacques Bouflet, a pour sa part souligné que l’UE peut accompagner le Vietnam en matière de financement et de technologies afin de soutenir ses objectifs de croissance rapide et durable. Il a également rappelé que l’UE est prête à investir dans les infrastructures, la connectivité intelligente, la transition verte et l’économie circulaire. -VNA/VI