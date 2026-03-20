Le Vietnam met en œuvre des politiques axées le bonheur et la qualité de vie des citoyens

Hommes et femmes assistant à la pépétition préliminaire du défilé célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale. Photo: VNA

Depuis l’approbation par le Premier ministre, en 2013, d’un projet visant à organiser des activités annuelles pour la Journée internationale du bonheur, le Vietnam a mis en œuvre des politiques de protection sociale coordonnées qui ont permis d’améliorer progressivement le niveau de vie.



Les stratégies de développement placent de plus en plus l’humain au cœur de leurs préoccupations, privilégiant le bien-être et la satisfaction plutôt que les seuls indicateurs économiques.



Durant la période 2020-2025, guidée par le principe de « ne laisser personne de côté », le Parti a promulgué la résolution n°42-NQ/TW sur la poursuite de la rénovation et de l’élévation de la qualité des politiques sociales, la résolution n°71-NQ/TW sur les percées en matière de développement de l’éducation et de la formation, et la résolution n°72-NQ/TW sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, le soin et l’amélioration de la santé de la population. Ces efforts ont permis au Vietnam de réaliser des progrès notables dans les classements mondiaux.



Le Vietnam a atteint la 46e place du Rapport mondial sur le bonheur 2025, son meilleur classement depuis la création de ce palmarès en 2012. Le pays a gagné huit places par rapport à 2024, 19 par rapport à 2023 et 50 par rapport à sa 96e place en 2016. Cette amélioration témoigne non seulement d’une hausse du niveau de vie, mais aussi d’une confiance sociale accrue, d’une plus grande stabilité et d’une perception publique plus positive.



Cependant, derrière ces progrès, le bonheur demeure une expérience profondément personnelle et diverse.



Pour de nombreux travailleurs, il repose sur la stabilité et la sécurité. Nguyên Thi Hanh, ouvrière du textile dans la ville de Dà Nang (Centre), explique que le bonheur se traduit par un emploi stable, une garde d’enfants fiable et du temps pour se reposer. Trân Van Dung, chauffeur VTC, le décrit comme la possibilité de travailler sereinement et en toute sécurité, sans embouteillages. Pour Lê Thi Lan, patiente atteinte d’une maladie chronique, le bonheur réside dans l’accès aux soins, des délais d’attente réduits et des coûts médicaux abordables.

Ces perspectives soulignent que le bonheur n’est pas une notion abstraite, mais qu’il est étroitement lié aux besoins quotidiens tels que l’emploi, les soins de santé, la mobilité et des conditions de vie sûres. Au-delà des facteurs matériels, le bien-être mental suscite également un intérêt croissant, car la pression au travail, le rythme effréné de la vie urbaine et l’isolement social accentuent le besoin d’équilibre et de liens humains.

À Hô Chi Minh-Ville, le maillage des soins s’adapte au vieillissement de la population. Photo: VNA

Améliorer les indicateurs de bonheur exige donc non seulement une croissance économique soutenue, mais aussi un développement de meilleure qualité. Sur le plan économique, les efforts doivent se concentrer sur la création d’emplois durables et l’augmentation des revenus réels, notamment pour les ménages à faibles revenus. Les programmes de logements sociaux doivent être intégrés aux services essentiels tels que les écoles, les soins de santé et les infrastructures culturelles.



Sur le plan culturel, il est essentiel de promouvoir des modes de vie sains et l’engagement communautaire, ainsi qu’un meilleur soutien en matière de santé mentale. Dans le domaine social, l’amélioration de la qualité des services publics demeure cruciale, notamment en réduisant la saturation des hôpitaux, en améliorant la qualité de l’éducation et en développant les réseaux de transports publics afin de fluidifier la circulation.



Ces objectifs nécessitent une action coordonnée des autorités à tous les niveaux et doivent se traduire par des résultats concrets. Des réseaux de transport plus efficaces, des logements sociaux mieux conçus, des hôpitaux moins encombrés et des procédures administratives simplifiées sont essentiels pour améliorer le quotidien et renforcer le sentiment de sécurité des citoyens.



Pour l’avenir, le 14e Congrès national du Parti a fixé comme objectif que le Vietnam figure parmi les 40 pays les plus heureux au monde d’ici 2030.



Cette ambition repose sur des stratégies nationales qui privilégient la qualité de vie, notamment grâce à des ajustements apportés au plan directeur national 2021-2030, assortis d’une vision à l’horizon 2050. Les axes prioritaires comprennent le renforcement de la protection sociale, l’expansion des services de santé et d’éducation, et l’élévation de l’indice de développement humain (IDH) à environ 0,8, parallèlement à une augmentation du revenu par habitant.



La protection de l’environnement a été identifiée comme une priorité absolue, avec des plans visant à préserver un cadre de vie vert, propre et culturellement riche, à améliorer la prévision des catastrophes et la surveillance du climat, et à renforcer la gestion des risques afin de garantir la sécurité des populations.



La résolution du 14e Congrès national du Parti a défini l’orientation de développement du pays pour la période 2026-2030, soulignant la nécessité de continuer à renouveler les mentalités et les actions, de promouvoir le développement pour assurer la stabilité et d’utiliser la stabilité comme base pour un développement ultérieur et l’amélioration du niveau de vie et du bonheur de la population. – VNA/VI