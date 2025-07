Le Vietnam met à l’honneur sa culture et sa gastronomie à la Foire du livre de Hong Kong

Le stand du Vietnam à la Foire du livre de Hong Kong. Photo : VNA

Le Vietnam s'illustre brillamment lors de la 35e édition de la Foire du livre de Hong Kong, organisée par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council-HKTDC) au Centre des congrès et des expositions. L'événement, placé sous le thème "Culture culinaire et vie future", réunit plus de 770 exposants venus du monde entier.

À travers un stand haut en couleur, le Consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine) met en valeur un large éventail d'ouvrages consacrés aux paysages emblématiques et aux spécialités culinaires typiques des trois régions du pays. Les visiteurs y découvrent la richesse du patrimoine vietnamien dans toute sa diversité culturelle et gastronomique.



Selon la consule générale Lê Duc Hanh, la participation du Vietnam à cette foire représente une opportunité pour promouvoir le tourisme et la gastronomie vietnamienne auprès du public hongkongais. Elle a exprimé son souhait que la communauté vietnamienne locale s'unisse pour organiser davantage d'événements culinaires, faciliter l'importation d'ingrédients authentiques et soutenir l'emploi de chefs vietnamiens qualifiés à Hong Kong.



Le stand du Vietnam a attiré un grand nombre de visiteurs curieux de découvrir les plats typiques et les destinations touristiques du pays. Parmi les publications exposées, le magazine Vietnam Illustré de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) a suscité un vif intérêt grâce à ses rubriques gastronomiques soignées, ses photographies attrayantes et ses articles approfondis sur les tendances culinaires et les plats de saison.



La foire a également été marquée par la participation de la jeune écrivaine Nguyên Hanh Phuong, détentrice du record de la plus jeune auteure vietnamienne de fiction en anglais. Elle a présenté sa série bilingue "L'équipe des étoiles : À la recherche du pouvoir suprême" au public de Hong Kong.



L'édition 2025 de la Foire du livre de Hong Kong devrait accueillir environ un million de visiteurs sur une semaine. Elle se poursuivra jusqu'au 22 juillet.-VNA