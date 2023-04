Le Vietnam mécontent des jugements erronnés dans le film sur le vol MH370

Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé jeudi 6 avril à Hanoi des contenus incorrects avancés dans la série-documentaire "MH370 : L’avion qui a disparu" alléguant la non coopération du Vietnam pour retrouver l’avion disparu de Malaysia Airlines.

La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

Aussitôt après la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, les autorités vietnamiennes ont préparé d’urgence et proactivement des plans de réponse, partagé activement des informations et coordonné avec la Malaisie et d’autres pays qui souhaitaient effectuer des opérations de recherche et de sauvetage à grande échelle, et a assisté les reporters étrangers dans la couverture de cette tragédie, a fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.



Les efforts que le Vietnam a consentis à ce moment-là ont été reconnus par la communauté internationale et la presse nationale et étrangère, a-t-elle indiqué.



Jusqu’à présent, les autorités compétentes n’ont rendu aucune conclusion sur la disparition du vol MH370. Le documentaire "MH370 : L’avion qui a disparu" a avancé des jugements en l’absence des conclusions officielles est incorrect, dénoué de fondement, n’a pas réflété fidèlement les efforts des organismes compétents vietnamiens et a provoqué le mécontentement du public vietnamien, a-t-elle déclaré.



Nous demandons à la société de production et au producteur du film de refléter correctement les contributions du Vietnam au travail de recherche et de sauvetage de l’avion MH370 et de supprimer et de modifier les contenus inappropriés", a souligné la diplomate.