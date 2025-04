Le Vietnam marque de son empreinte l’Union interparlementaire

L’Assemblée nationale du Vietnam a laissé ses empreintes à l’Union interparlementaire (UIP) avec ses contributions exceptionnelles alors que l’organisation mondiale des parlements nationaux s’apprête à se réunir pour sa 150e Assemblée (UIP-150) à Tachkent, en Ouzbékistan, du 5 au 9 avril 2025.



Depuis sa création en 1889, l’UIP a progressivement affirmé son rôle essentiel dans un contexte de fragmentation mondiale croissante, qui rend les défis mondiaux plus complexes et exige des solutions globales, des efforts conjoints et un consensus entre les pays, notamment une étroite coordination des parlements du monde entier, a déclaré le vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale Dôn Tuân Phong à la veille de la participation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à l’UIP-150.



Depuis son adhésion à l’UIP en 1979, l’Assemblée nationale du Vietnam a toujours fait preuve d’une participation et d’une contribution actives et responsables, en partageant son expérience avec les parlements d’autres pays en matière d’élaboration des politiques et des lois. L’accent a été mis non seulement sur la stimulation de la croissance économique, mais aussi sur le développement durable, la justice sociale et la protection de l’environnement, la promotion de l’innovation et la mise au cœur du processus décisionnel.



En tant que membre actif et responsable de l’UIP, le Vietnam n’a cessé de proposer des initiatives et d’apporter des contributions substantielles aux activités de l’Union. Il est prêt à collaborer avec l’UIP et les parlements membres pour mettre en œuvre les résolutions et initiatives, contribuant ainsi à la paix et au développement durable au bénéfice des populations du monde entier, a déclaré le responsable.

vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale Dôn Tuân Phong. Photo: VNA

Il a également souligné le succès de l’organisation par le Vietnam de plusieurs événements clés de l’UIP. Plus particulièrement, le pays a accueilli la 132e Assemblée de l’UIP à Hanoï en 2015, sur le thème «Les objectifs de développement durable : passer des mots à l’action», qui a attiré plus de 160 délégations parlementaires. Lors de cet événement, les membres de l’UIP ont approuvé la Déclaration de Hanoï visant à promouvoir l’action parlementaire dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).



Il s’agit d’un héritage précieux, qui met en lumière les contributions exceptionnelles du Vietnam à la résolution des défis mondiaux aux côtés de la communauté internationale, a souligné Dôn Tuân Phong.



En septembre 2023, le Vietnam a notamment accueilli la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, sur le thème « Le rôle de la jeunesse dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable à travers la transformation numérique et l’innovation», avec la participation de près de 700 délégués nationaux et internationaux. Huit ans après l’approbation de la Déclaration de Hanoï, le Vietnam a une nouvelle fois marqué l’histoire en présentant la toute première déclaration lors d’une conférence mondiale de jeunes parlementaires.



L’Assemblée nationale du Vietnam a également activement participé aux mécanismes de direction et de gouvernance de l’UIP. Elle a assumé la présidence du Groupe géopolitique Asie-Pacifique (APG) lors de l’Assemblée de l’UIP en 2006 et 2016, et du Groupe ASEAN+3 en novembre 2021.



Il convient de noter que les représentants de l’Assemblée nationale vietnamienne ont été élus à deux reprises au Comité exécutif de l’UIP (2007-2011 et 2015-2019), et nommés vice-présidents de l’UIP en 2009 et 2019.



Dôn Tuân Phong a souligné que ces nominations témoignent de la grande confiance que les parlements internationaux accordent au leadership et à la capacité d’orientation de l’Assemblée nationale du Vietnam.



Lors de la 150e Assemblée de l’UIP, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, devrait prononcer un discours liminaire lors du débat général sur l’action parlementaire en faveur du développement et de la justice sociale.



Le législateur suprême vietnamien tiendra également des réunions bilatérales avec des représentants du Secrétariat de l’UIP, ainsi qu’avec des dirigeants de parlements d’autres pays et d’organisations internationales, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération avec l’UIP, d’approfondir les liens avec les partenaires et de renforcer l’engagement du Vietnam au sein de l’UIP et des forums multilatéraux.



Ces efforts visent également à mobiliser le soutien international et les ressources externes pour atteindre les objectifs de développement de ce pays d’Asie du Sud-Est, selon le responsable. – VNA/VI