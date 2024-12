Le Vietnam, l’un des meilleurs pays du monde selon U.S. News & World Report

Avec sa délicieuse cuisine, ses paysages naturels époustouflants, ses attractions culturelles captivantes, sa riche histoire, sa convivialité et son charme unique, il n’est pas surprenant que le Vietnam a décroché la 44e place dans le classement «World’s Best Countries » établi par U.S. News & World Report.

En consultation avec U.S. News & World Report, l’étude et la méthodologie utilisées pour évaluer et classer les pays ont été développées grâce à la collaboration de WPP, une société mondiale de services de marketing et de communication, avec son outil exclusif d’analyse de marque BAV, et de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, dirigée par le professeur David Reibstein.

Ils ont identifié un ensemble de 73 attributs, qui sont des termes qui peuvent être utilisés pour décrire un pays et qui sont pertinents pour la réussite d’une nation moderne. Ces attributs ont été inclus dans une enquête menée du 17 mars au 12 juin auprès de plus de 17 000 participants du monde entier. Les participants ont été invités à évaluer s’ils associaient des attributs spécifiques à des pays particuliers.

Chaque pays a reçu une note pour chacun des 73 attributs sur la base des réponses collectives de l’enquête. Plus un pays était perçu comme incarnant une certaine caractéristique par rapport à la moyenne, plus son pointage d’attribut était élevé, et vice versa. Ces résultats ont ensuite été transformés en une échelle standardisée à des fins de comparaison.

Saison du riz doré le long de la rivière Ngô Dông à Tam Côc, dans la province de Ninh Binh, au nord du Vietnam. Photo : VnExpress

Les attributs ont été classés en 10 catégories thématiques qui ont contribué au classement général des meilleurs pays : Aventure, Agilité, Influence culturelle, Entrepreneuriat, Héritage, Innovant, Ouverture aux affaires, Pouvoir, Qualité de vie et Objectif social. Les classements partiels de chaque pays ont été déterminés en faisant la moyenne des notes obtenues par le pays dans cacun des attributs de ce classement partiel spécifique.

Selon ce dernier classement du magazine d’actualité américain U.S. News & World Report, le Vietnam a obtenu 26,6 points, se classant 44e sur la liste grâce à ses grottes fantastiques, ses monuments impériaux et ses criques d’îles émeraude.

La guerre a ravagé une grande partie du paysage vietnamien, mais des grottes fantastiques, des monuments impériaux et des criques aux îles émeraude subsistent. Le pho, une soupe de nouilles bouillonnante, et une scène artistique culinaire en plein essor ont attiré l’attention du monde entier, a-t-il noté.

Le Vietnam avait accueilli près de 16 millions de touristes étrangers en novembre et est en bonne voie pour atteindre son objectif d’accueillir entre 17 et 18 millions de touristes étrangers en 2024.

La Suisse s’est hissée en tête du classement de U.S. News & World Report », terminant ainsi devant le Japon et les États-Unis, les deux autres pays qui complètent le top trois. Ils sont suivis par le Canada, l’Australie, la Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Danemark. – VNA/VI