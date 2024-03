Le Vietnam, le Laos et le Cambodge lancent un exercice de lutte anti-incendie

Les pompiers vietnamiens, lao et cambodgiens ont mené organisé vendredi après-midi 29 mars sur la péninsule de Son Trà, à Dà Nang (Centre) un exercice conjoint de lutte contre les incendies, de secours, de sauvetage et de traitement des accidents de la circulation, des incidents chimiques et des incendies des camions-citernes.

Photo: VNA

L’exercise auquel ont assisté le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm, le vice-Premier ministre lao et ministre de de la Sécurité publique Lakhamphong Vilay et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l’Intérieur Abhisantibindit Sar Sokha, a mobilisé plus de 100 personnes et de nombreux équipements anti-incendie.



Selon le général Tô Lâm, le Vietnam, le Laos et le Cambodge visent toujours à assurer la sécurité de leur population. La paix, la stabilité, la coopération et le développement sont des objectifs communs aux trois pays indochinois.

Dans le travail de prévention et de lutte contre les incendies, de secours, de sauvetage, les trois pays ont mené une coopération substantielle en matière de formation, de coordination et de soutien à la lutte contre les incendies, de secours et de sauvetage dans leurs zones frontalières.



L’organisation des exercices sont très pratiques, répondant aux besoins pratiques de coordination de la mise en œuvre des tâches visant à assurer la sécurité nationale, l’ordre et la paix sociaux dans les trois pays, et donnant l’occasion aux unités de lutte anti-incendie, de secours et de sauvetage d’échanger des expériences et d’améliorer leurs capacités. – VNA/VI