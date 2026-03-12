Le Vietnam lance une plateforme numérique pour développer les marchés étrangers

Lancement de la plateforme numérique du ministère de l’Industrie et du Commerce consacrée au développement des marchés étrangers. Photo: VNA

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, le matin du 12 mars, la cérémonie d’inauguration d’une plateforme numérique consacrée au développement des marchés étrangers, en présence du Premier ministre Bui Thanh Son.



Lors de l’événement, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a souligné que la création d’une plateforme numérique intégrée reliant le réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger, les organes de gestion nationaux et la communauté des entreprises constitue une démarche pertinente qui doit être déployée de manière résolue, méthodique et efficace.



Il a indiqué que cette plateforme numérique doit viser trois objectifs majeurs : améliorer la qualité de la gestion et de la gouvernance dans le domaine du commerce international, devenir un « écosystème d’information sur les marchés » au service des entreprises, contribuer à former un système national unifié d’information commerciale.



Grâce à la collecte, à l’analyse et au partage de données en temps réel, la plateforme numérique permettra aux autorités de suivre l’évolution des marchés, de prévoir les tendances commerciales et d’identifier rapidement les risques et les barrières commerciales. Elle constituera ainsi une base importante pour aider le gouvernement, les ministères et les localités à prendre des décisions plus rapides, plus précises et plus efficaces, tout en soutenant les entreprises dans l’élargissement de leurs marchés d’exportation, a-t-il indiqué.



Bui Thanh Son a souligné que l’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, est le manque d’informations fiables et actualisées sur les marchés. La plateforme devra devenir un « écosystème d’informations sur les marchés », permettant aux entreprises d’accéder aux données sur la demande des consommateurs, les réglementations techniques, les normes environnementales, les tendances des produits ainsi que les opportunités de coopération commerciale et d’investissement sur chaque marché spécifique.



Avec le réseau de 64 bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger, leur connexion à une plateforme numérique moderne permettra de former un système national d’information commerciale unifié, efficace, transparent et doté d’une forte capacité de prévision, contribuant à renforcer l’efficacité de la promotion du commerce et à soutenir l’intégration économique internationale.



Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son à la séance de travail avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Photo: VNA

Pour atteindre ces objectifs, le vice-Premier ministre a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de continuer à perfectionner la plateforme numérique selon une orientation moderne et conviviale, en garantissant la connectivité, le partage des données et la cybersécurité, tout en appliquant des technologies telles que l’intelligence artificielle, afin d’améliorer la capacité de prévision et l’appui à la prise de décision.



Lors de l’événement, la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a indiqué que cette plateforme numérique constitue une étape importante dans le renouvellement des méthodes de gestion et l’application des technologies numériques au développement des marchés et à la promotion de l’intégration économique internationale du Vietnam.



Les bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger, les unités relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, les localités et les associations professionnelles sont appelés à partager les données et leurs mises à jour avec le système afin que la plateforme devienne un véritable écosystème de connexion et de soutien dans le développement des marchés. -VNA/VI