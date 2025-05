Le Vietnam lance un prix photo et vidéo mettant en lumière les progrès en droits humains

Le Prix de communication sur les droits de l’homme intitulé "Happy Vietnam 2025" a été lancé jeudi 22 mai à Hanoi. Il s'agit d'une initiative phare dans le cadre du projet national de communication sur les droits de l’homme au Vietnam, organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l’Association des artistes photographes vietnamiens (AVPA) et la Télévision du Vietnam (VTV).

Il s’agit de la troisième édition du Prix annuel Happy Vietnam (Le Vietnam heureux) dédié aux droits de l’homme au Vietnam - une initiative profondément humaniste et porteuse de sens.

Lors de la conférence de presse de lancement, Lê Hai Binh, vice-ministre permanent du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré : "La notion de bonheur varie selon les personnes et les époques, mais elle repose toujours sur des valeurs communes : la joie partagée au sein de la communauté, la fierté nationale, la gratitude et la solidarité humaine".

Il a rappelé que les Vietnamiens sont heureux de vivre dans l’indépendance, la liberté et la paix, des fondements précieux obtenus au prix de grands sacrifices. "Le bonheur, c’est aussi être fier de ce que nous avons et de ce que nous accomplissons", a-t-il ajouté.

Un Vietnam positif en pleine lumière

Selon les organisateurs, l’année 2025 marque un bond remarquable pour le Vietnam dans le classement mondial de l’indice de bonheur, avec une 46ᵉ position, soit une hausse de huit places par rapport à 2024 et de dix-neuf places par rapport à 2023. Ce résultat n’est pas qu’un simple chiffre : il reflète les efforts constants du pays pour garantir les droits de l’homme, assurer un développement global et placer l’humain au cœur de toutes les politiques.

Le Prix "Happy Vietnam 2025" comprend deux catégories : photographie et vidéo. Il est ouvert à tous les citoyens vietnamiens, aux Vietnamiens résidant à l’étranger, ainsi qu’aux étrangers vivant au Vietnam.

Lê Hai Binh, vice-ministre permanent du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, prend la parole lors de la conférence de presse pour le lancement du Prix "Happy Vietnam 2025". Photo : CVN

À travers ce prix, les organisateurs souhaitent transmettre un message fort sur un Vietnam en mouvement, engagé dans une croissance rapide et intégrale dans tous les domaines : percées scientifiques et technologiques, innovation, transition numérique nationale, intégration internationale dans un contexte nouveau, réformes législatives et essor durable du secteur privé, avec efficacité, qualité et ambition.

Lors de la conférence de presse, un représentant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a souligné : "Ce prix est une opportunité pour les participants de raconter des histoires et de partager des images du bonheur au Vietnam. Il contribue à faire rayonner le pays, ses habitants, son riche héritage culturel et historique, ainsi que ses réalisations socio-économiques, auprès du grand public au Vietnam et à l’étranger - renforçant ainsi la réputation et la position du pays sur la scène internationale".

Le Prix "Happy Vietnam" est une initiative porteuse de sens. Il ne s’agit pas seulement de promouvoir des messages de bonheur, de positivité et de valeurs humaines dans la société, mais aussi de contribuer à la construction de la marque nationale du Vietnam, à travers un regard à la fois humaniste et authentique.

Les œuvres peuvent être soumises du 22 mai au 30 septembre 2025, et le concours devrait susciter une large attention du public. Tous les détails et règlements sont disponibles sur le site officiel : https://happy.vietnam.vn.

Bien plus qu’un simple concours créatif, le Prix "Happy Vietnam" incarne un puissant message de cohésion sociale et de volonté de développement durable. C’est une invitation à chacun de devenir un "conteur du bonheur", à travers des récits porteurs de bienveillance et d’humanité - participant ainsi à dessiner l’image d’un Vietnam heureux aux yeux du monde. – CVN/VI