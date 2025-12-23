Le Vietnam lance sa première plateforme nationale de données pour le tourisme

Le Vietnam a officiellement lancé, dans l'après-midi du 20 décembre, Visit Vietnam, la première plateforme nationale de données dédiée au secteur du tourisme. Cette plateforme intègre les données de gestion des destinations et propose des outils de réservation de services touristiques fondés sur des données en temps réel, marquant une avancée majeure dans la transformation numérique du tourisme vietnamien.

Développée par l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam en coopération avec plusieurs partenaires, Visit Vietnam est conçue comme une infrastructure numérique unifiée. Elle vise à gérer la capacité d'accueil des destinations, à réguler les flux de visiteurs, à identifier précocement les risques opérationnels et à fournir aux autorités ainsi qu'aux entreprises des outils de pilotage basés sur des données en temps réel. Les sources de données sont agrégées à partir des organismes de gestion publique, de la communauté des agences de voyages et des retours directs des utilisateurs.

La plateforme fonctionne comme un assistant touristique virtuel. À partir de la base de données nationale et d'algorithmes de recommandation intelligents, elle aide les voyageurs à élaborer des itinéraires personnalisés selon leurs préférences, leur budget et la durée de leur séjour. Elle permet également de réserver des hébergements, des billets d'entrée, des circuits touristiques et des moyens de transport, tout en offrant une gestion intégrée du voyage sur une interface unique. Les utilisateurs peuvent consulter des informations en temps réel et recevoir des alertes concernant la météo, la fréquentation des sites ou les changements affectant les destinations.

Visit Vietnam exploite par ailleurs des données comportementales et de paiement fournies par des partenaires internationaux, dont Visa, afin de proposer des recommandations de services plus proches des besoins réels des clients. L'écosystème de la plateforme connecte également les données de grands groupes touristiques nationaux, contribuant à la construction de modèles de prévision du marché au service de l'ensemble du secteur.

Lors de la cérémonie de lancement, le directeur général adjoint de l'Autorité nationale du tourisme, Pham Van Thuy, a souligné que Visit Vietnam traduisait une évolution de la pensée stratégique, préparant l'avenir d'un tourisme fondé sur les données, la technologie et l'intelligence artificielle.

De son côté, le directeur adjoint du Centre national des données, Hà Nam Trung, a estimé que la plateforme posait les "premières pierres" d'un écosystème national de données, associant ministères, collectivités locales et entreprises dans une dynamique gagnant-gagnant.

Visit Vietnam ambitionne d'affirmer son envergure internationale à l'occasion de l'APEC 2027, que le Vietnam accueillera, en proposant un modèle de "données en tant que service" aux opérateurs touristiques mondiaux.

Dans un contexte où le tourisme vietnamien a accueilli environ 21,5 millions de visiteurs internationaux et près de 140 millions de touristes nationaux en 2025, la plateforme est appelée à devenir un nouveau levier pour une croissance durable du secteur. -VNA/VI