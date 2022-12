Le Vietnam lance sa deuxième équipe du génie pour le maintien de la paix

Les membres de l'équipe du génie n°2. Photo: qdnd.vn

Le ministère de la Défense a organisé mardi 27 décembre à Hanoi une cérémonie de présentation de l’équipe du génie n°2 devant participer à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA).

L’équipe du génie a été créée par décision n°4856/QD-BQP datée le 20 novembre 2022 du ministre de la Défense. Elle comprend 203 officiers et soldats, dont 22 femmes.

Après la cérémonie de présentation, le Département de maintien de la paix du Vietnam en affectera 130 personnes à l’arme du g énie où ils suivront un entraînement professionnelle jusqu’en février 2023, puis se regrouperont au département en vue d’une formation pré-déploiement jusqu’à la date de départ.

Il est prévu que dans la première phase, le campement de 28 personnes partiront au début mai 2023 et dans la deuxième phase, 156 personnes s’envoleront à la mi-juin alors que les forces restantes continueront à recevoir des formations à la médecine militaire, à la logistique, à la sécurité et à la langue anglaise.

L’équipe du génie n°1 avait été présentée le 17 novembre 2021, composée de 203 personnes - 184 membres officiels et 19 membres suppléants - ainsi que les équipements pertinents pour être déployés dans la FISNUA.



Le ministère de la Défense a lancé l’équipe du génie dans le cadre du projet global de participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies aux opérations de maintien de la paix des Nations unies pour la période 2014-2020 et les années suivantes.