Le Vietnam lance les I4 Impact Awards 2026 pour promouvoir l’innovation technologique

Des entreprises technologiques sont récompensées lors de la quatrième cérémonie des Vietnam Industry 4.0 Top Awards. Photo : nhandan.vn

Le programme "Vietnam I4 Impact Awards 2026", une initiative visant à identifier et à honorer les entreprises, organisations et individus pionniers dans la création de solutions technologiques ayant un impact concret sur l’économie numérique et l’écosystème national de l’innovation, a été lancé le 12 mars à Hanoï.

Prévu en mai 2026 à l’occasion de la Journée nationale de la science et de la technologie, cet événement est organisé par l’Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA), sous l’égide du ministère des Science et des Technologies, en collaboration avec l’Institut d’innovation et de transformation numérique du Vietnam (VIDTI) et l’Autorité nationale de la transformation numérique.

Succédant aux "I4.0 Awards", organisés chaque année de 2022 à 2025, cette nouvelle édition marque une évolution stratégique importante en mettant davantage l’accent sur l’impact réel, c’est-à-dire les effets concrets des technologies sur l’économie, la société et la vie quotidienne.

Le concept "I4" a ainsi été redéfini autour de quatre piliers fondamentaux que sont l'Industrie, l'Innovation, l'Intelligence et l'Impact. Cette plateforme ambitionne de mettre en lumière et diffuser des modèles d'innovation capables de résoudre des problématiques concrètes dans des secteurs variés, allant de l’administration d'entreprise et de la production industrielle aux services financiers et bancaires, en passant par le commerce électronique, la santé, l’éducation, l’agriculture et le développement des villes intelligentes.

Le programme vise à récompenser les organisations, entreprises et individus ayant démontré une efficacité remarquable dans l’application de technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, le Big Data, l’Internet des objets et d’autres technologies avancées afin d’accroître la productivité, la compétitivité et le développement durable du pays.

L’édition 2026 s’articulera autour de deux activités phares : le Forum "Vietnam I4 Impact", consacré aux débats sur les tendances technologiques mondiales, et la cérémonie de remise des prix. Les distinctions seront réparties dans plusieurs catégories clés, notamment l’industrie et les infrastructures numériques ; l’impact social et la durabilité ; la culture, le patrimoine et la coopération globale, ainsi que la gouvernance et la capacité de direction, sans oublier le prix spécial "Dragon Vert". -VNA/VI