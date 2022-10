Le Vietnam, l'une des 20 meilleures destinations pour visiter en janvier

Selon le célèbre magazine de voyage britannique Wanderlust, le Vietnam est l'une des 20 meilleures destinations pour visiter en janvier, avec la nature magnifique, l'atmosphère festive animée et le climat favorable.

Selon Wanderlust, au Vietnam, le temps au début de l'année est agréable, sec et ensoleillé, avec de légères différences entre le Nord et le Sud. Les visiteurs qui arrivent le Vietnam après Noël, auront donc la chance de découvrir ce pays ultra-populaire dans une paix relative.

Lors d'une aventure plus longue, les touristes auront le temps de découvrir tout le pays. Ils ne s'ennuieront jamais dans des villes variées du Vietnam : Hoi An, Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Hue.

La beauté naturelle est également présente à chaque coin de rue au Vietnam, dont la baie d'Ha Long et la baie de Lan Ha, ou Son Doong - l'une des plus grandes grottes du monde. Les visiteurs peuvent également rechercher le rare langur aux cheveux dorés. Une observation incroyablement difficile - mais enrichissante - pour l'observateur expert de la faune, car il ne reste qu'une centaine d'individus dans le parc national de Cat Ba.

Outre le Vietnam, la liste comprend la Norvège, Malé (Maldives), Los Angeles (Etats-Unis), la Slovénie, la Barbade, le Laos…