Le Vietnam, l'un des partenaires socio-économiques les plus proches de la Malaisie

La Malaisie tient en haute estime ses relations avec le Vietnam et s'engage à cultiver une amitié étroite et à développer les relations bilatérales avec le Vietnam en élargissant la coopération dans les domaines émergents d'intérêt mutuel, a déclaré le ministre malaisien des Affaires étrangères Zambry Abdul Kadir.



Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Malaisie (30 mars 1973), le chef de la diplomatie malaisienne a affirmé que la profondeur des relations bilatérales au cours du dernier demi-siècle était remarquable et exceptionnelle.



Ces dernières années, le Vietnam est devenu l'un des partenaires socio-économiques les plus proches de la Malaisie, a-t-il rappelé, précisant que les deux pays avaient porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique en 2015.



Ils ont mené de nombreuses activités dans le cadre de ce partenariat stratégique avec des Plans d'action (POA), a-t-il indiqué.



Le ministre a ajouté que le premier POA pendant la période 2017-2019 avait été mis en œuvre avec succès, et que le dernier POA 2021-2025 était en cours de mise en œuvre, impliquant une coopération dans de nouveaux domaines, y compris les efforts de relance post-pandémique, tant du point de vue économique que de la santé publique.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères Zambry Abdul Kadir. Photo: VNA



La Malaisie est impressionnée par la forte croissance économique du Vietnam au cours de la dernière décennie et est toujours prête à se joindre au Vietnam pour explorer les possibilités d'améliorer l'accès aux marchés pour les principaux produits d'exportation des deux pays, a déclaré Zambry Abdul Kadir.



Se félicitant du développement de la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays, il a émis son souhait de renouveler le protocole d'accord sur la coopération de défense entre les deux pays, qui a expiré en 2018.



Zambry Abdul Kadir a révélé qu'il y aurait des activités pour approfondir la compréhension, l'amitié et la cohésion entre Malaisiens et Vietnamiens.



La Malaisie s'engage à faire tout son possible pour renforcer le partenariat stratégique dans la poursuite du développement socio-économique des deux pays, a-t-il ajouté.



S'agissant de la coopération entre l'Agence de presse malaisienne BERNAMA et l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le ministre malaisien a apprécié leur rôle constructif dans la promotion d'une meilleure compréhension entre les peuples des deux pays.



Les deux agences de presse ont eu plus de 40 ans de coopération dans l'échange d'informations, depuis la signature pour la première fois d’un accord bilatéral en matière d'échange d'informations le 8 décembre 1982. Grâce aux nouvelles fournies par la BERNAMA et la VNA, les Malaisiens comprennent mieux la situation et la culture du Vietnam et vice versa. -VNA/VI