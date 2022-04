Le Vietnam, l'un des meilleurs marchés d’Asie du Sud-Est pour 2022

Le Vietnam a été choisi par les analystes des principales banques de Wall Street comme l'un des trois marchés les plus en vogue de la région de l'Asie du Sud-Est, selon la chaîne de télévision américaine CNBC.

CNBC a demandé aux analystes de banques d’investissement des États-Unis, à savoir Goldman Sachs et JPMorgan Asset Management, quels marchés d' Asie du Sud-Est étaient leurs meilleurs choix, et a reçu l'Indonésie, Singapour et le Vietnam comme réponse.

Desmond Loh, gestionnaire de portefeuille chez JPMorgan Asset Management, a qualifié le Vietnam de "vedette de ces dernières années" en matière de résilience et de croissance économiques. Le Vietnam est l'une des rares économies du monde à avoir connu une croissance économique positive tout au long de la pandémie, a-t-il ajouté.

Auparavant, dans l'aperçu d'une page de son livre à paraître - "The Time Travelling Economist", Charlie Robertson explique pourquoi le Vietnam coche toutes les cases nécessaires pour échapper à la pauvreté, atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire et converger vers les niveaux de richesse des marchés développés.

Pourquoi le Vietnam est-il si favorisé par les investisseurs mondiaux, qu'il représente 25% de tout l’argent mondial investi dans les marchés frontières, alors que le Vietnam n'est qu'un (5%) des 22 pays de l’indice MSCI Frontier ?