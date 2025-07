Le Vietnam joue un rôle actif dans l’orientation stratégique de l’ASEAN, selon la diplomate Caroline Beresford

L’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Mme Caroline Beresford. Photo : VNA

À l’occasion du 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995 – 28 juillet 2025), l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Mme Caroline Beresford, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), saluant le rôle moteur du Vietnam au sein de l’ASEAN. Elle a souligné que, depuis trois décennies, le Vietnam jouait toujours un rôle de leader et de pont entre les membres de l’ASEAN, tout en renforçant les liens entre l’organisation régionale et ses partenaires extérieurs.

Mme Beresford a particulièrement salué les initiatives vietnamiennes, notamment le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), qu’elle considère comme « une plateforme stratégique de dialogue majeure sur le futur de la région ». Cette initiative, selon elle, reflète l’esprit de proactivité et l’engagement fort du Vietnam pour promouvoir une coopération efficace avec les partenaires internationaux.

Le forum a rassemblé dirigeants politiques, responsables, entreprises, chercheurs et organisations de la société civile, illustrant la diversité et le souci de coopération régionale pour un avenir commun.

« Le Vietnam contribue activement aux priorités actuelles de l’ASEAN, en ligne avec la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 : Notre avenir commun. Cette vision s’aligne pleinement avec les priorités de la Nouvelle-Zélande, qui promeut un Indo-Pacifique pacifique, stable et prospère, avec l’ASEAN en son centre », a-t-elle déclaré.

Revenant sur les relations entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande, la diplomate néo-zélandaise a mis en avant les contributions du Vietnam, notamment lors de ses mandats de présidence de l’ASEAN en 2010 et 2020. Le Vietnam avait alors organisé avec succès les sommets ASEAN–Nouvelle-Zélande, y compris l’édition virtuelle marquant le 45e anniversaire du partenariat de dialogue en pleine pandémie de COVID-19. Ce sommet avait permis de lancer les négociations pour moderniser l’accord de libre-échange ASEAN–Australie–Nouvelle-Zélande début 2021.

Mme Beresford a également fait savoir que Wellington appréciait fortement la coopération étroite du Vietnam dans le processus d’établissement d’un Partenariat stratégique global ASEAN–Nouvelle-Zélande, prévu pour la fin de cette année.

« Nous sommes déterminés à renforcer nos investissements dans les relations avec l’Asie du Sud-Est, notamment dans les domaines du commerce, de l’intégration économique, de la sécurité maritime, de l’éducation et des initiatives favorisant la paix, la stabilité et le transfert de connaissances aux jeunes leaders économiques de la région », a-t-elle affirmé.

La cérémonie de lever du drapeau pour l'admission officielle du Vietnam à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le 28 juillet 1995 à Bandar Seri Begawan, Brunei. Photo : VNA

À ce titre, elle a exprimé l’enthousiasme de la Nouvelle-Zélande quant à la prochaine édition de l’Initiative des jeunes leaders ASEAN–Nouvelle-Zélande (YBLI), qui se tiendra à Da Nang et Huê, rassemblant 120 jeunes entrepreneurs de la région.

Félicitant le Vietnam pour ses 30 ans de participation active à l’ASEAN, l’ambassadrice a rappelé que l’économie vietnamienne avait été multipliée par 20 depuis 1995, plaçant le pays parmi les 40 plus grandes économies mondiales. Avec son rôle croissant dans les chaînes de production mondiales et ses 17 accords de libre-échange, dont ceux conclus avec la Nouvelle-Zélande et l’ASEAN, le Vietnam est désormais un acteur clé de l’intégration économique régionale et mondiale.

Elle a souligné que le pays aura prochainement l’opportunité de consolider son rôle d’influence en tant que président du CPTPP (accord de partenariat transpacifique global et progressiste) en 2026 et hôte de l’APEC en 2027.

« Nous espérons que le Vietnam continuera à jouer un rôle moteur dans la définition des grandes orientations stratégiques de l’ASEAN et contribuera à bâtir une région Indo-Pacifique pacifique, stable et prospère. Le Vietnam, fort de son dynamisme, de sa jeunesse, de son niveau technologique et de son esprit de travail, est bien placé pour faire avancer la transformation numérique, la croissance verte et la connectivité. La Nouvelle-Zélande s’engage à accompagner le Vietnam et l’ASEAN dans ce parcours commun de coopération et de développement », a conclu l’ambassadrice. - VNA/VI