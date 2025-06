Le Vietnam intensifie ses efforts de recyclage, de réutilisation et de traitement des déchets plastiques

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, en collaboration avec le Comité populaire de la province septentrionale de Quang Ninh, a organisé un meeting à Ha Long le 1er juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin) et du Mois d'action pour l'environnement.

Dans son allocution, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Lê Công Thành, a déclaré que le thème mondial de cette année, "Lutter contre la pollution plastique", lancé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), constituait non seulement un appel à l'action, mais aussi un avertissement mondial urgent, la pollution plastique étant devenue l'un des défis environnementaux les plus pressants auxquels la planète est confrontée.

Aucun pays au monde ne peut rester à l'écart dans la lutte contre les déchets plastiques, a-t-il déclaré, soulignant que le gouvernement vietnamien a activement participé à la proposition de mécanismes de coopération mondiale et régionale pour réduire les déchets plastiques lors de diverses conférences et forums internationaux.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nghiêm Xuân Cuong, a souligné la sensibilisation de la province à l'importance de la protection de l'environnement et de la prévention de la pollution plastique. Il a déclaré que Quang Ninh avait publié de nombreux documents pertinents, créant un cadre juridique unifié qui considère la protection de l'environnement comme la pierre angulaire du développement durable.

D'autres localités, comme Hai Phong, Dà Nang, Binh Duong et Hô Chi Minh-Ville, ont également mis en œuvre efficacement des initiatives de tri des déchets à la source, ainsi que des modèles de marchés et de zones urbaines sans plastique.

Un coin de la baie d'Ha Long. Photo: VNA

De nombreuses entreprises adoptent désormais des matériaux biodégradables, utilisent des emballages recyclés et appliquent des modèles de gestion circulaire des déchets dans les zones industrielles.

Malgré ces résultats encourageants, le vice-ministre Lê Công Thành a reconnu que le Vietnam continue de faire face à d'importants défis en matière de gestion et de réduction des déchets plastiques.

À cette occasion, des gilets de sauvetage ont été distribués aux pêcheurs locaux, tandis que des bateaux d'excursion opérant dans la baie d'Ha Long ont reçu des ensembles de verrerie pour remplacer les plastiques à usage unique. Le conseil d'administration de la baie d'Ha Long a également reçu des sacs en tissu non tissé pour soutenir le tourisme vert. -VNA/VI