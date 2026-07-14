Le Vietnam institue le 15 octobre comme Journée du citoyen numérique

La résolution fixe également les orientations pour le développement de l'application nationale d'identité numérique VNeID, ainsi que les responsabilités des autorités, des organisations et des entreprises fournissant des services numériques. Photo: baochinhphu.vn

Le gouvernement vietnamien a publié la résolution n° 66.22/2026/NQ-CP relative au développement du citoyen numérique. Ce texte entrera en vigueur du 15 août 2026 au 28 février 2027.



Il définit les principes du développement du citoyen numérique, les bénéficiaires des politiques de soutien, ainsi que les droits, les responsabilités et les mesures d'encouragement prévues par l'État.



La résolution fixe également les orientations pour le développement de l'application nationale d'identité numérique VNeID, ainsi que les responsabilités des autorités, des organisations et des entreprises fournissant des services numériques.



Elle instaure en outre officiellement le 15 octobre de chaque année comme Journée du citoyen numérique du Vietnam.



Selon la résolution, les citoyens ont le droit de gérer l'exploitation et l'utilisation de leurs données personnelles, d'accéder aux services numériques et de bénéficier de la protection de la loi contre toute atteinte à leurs droits et intérêts légitimes dans l'espace numérique. Ils bénéficient également, conformément à la législation en vigueur, d'exemptions ou de réductions de frais et de redevances lors de l'utilisation des services publics en ligne, ainsi que d'autres mesures prévues par la loi.



La résolution prévoit plusieurs mesures destinées à encourager l'utilisation des services numériques. Les citoyens utilisant un compte d'identité électronique et effectuant certaines démarches administratives en ligne via l'application VNeID pourront bénéficier d'exemptions ou de réductions de frais et de redevances, conformément aux conditions prévues.



Des réductions des droits d'enregistrement sont également prévues pour certaines opérations liées aux biens immobiliers et aux véhicules lorsque les formalités sont accomplies par voie électronique.



La résolution précise toutefois que ces mesures d'encouragement ne limitent pas le droit des citoyens de choisir les modalités d'accès aux procédures administratives et aux services publics conformément à la législation en vigueur.



La résolution prévoit également le développement et l'extension de l'application nationale d'identité numérique VNeID afin d'offrir davantage de services numériques aux citoyens.



L'application permettra notamment d'accéder aux données personnelles, de réaliser l'identification et l'authentification électroniques, de faciliter les démarches administratives et les services publics en ligne, ainsi que les paiements électroniques liés aux services publics et aux prestations sociales. Elle servira également de canal de communication sécurisé entre les citoyens, les autorités et les entreprises.



Placée sous la gestion du Département de la police chargé de la gestion administrative de l'ordre social, relevant du ministère de la Sécurité publique, la plateforme est conçue pour garantir un fonctionnement continu et sécurisé. -VNA/VI