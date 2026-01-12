Le Vietnam instaurera le contrôle technique des émissions des motos dès mi-2026

Les contrôles d’émissions des motocyclettes doivent être effectués par des centres de contrôle agréés. Photo: thanhnien.vn

Le Vietnam rendra obligatoire le contrôle technique des émissions des motos et cyclomoteurs à partir du 30 juin 2026, conformément à un nouveau règlement du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.



La circulaire n°92 du ministère, récemment publiée, instaure un règlement technique national sur les émissions des motocyclettes et cyclomoteurs circulant sur la voie publique.



Elle s’applique aux organismes, associations et particuliers utilisant des motocyclettes et cyclomoteurs sur la voie publique, aux entités chargées du contrôle des émissions de ces véhicules, ainsi qu’aux autorités de gestion étatiques compétentes.



Ce texte fixe les limites maximales d’émissions autorisées en fonction de deux paramètres clés : le CO (monoxyde de carbone) et les HC (hydrocarbures), et les classe en quatre niveaux de conformité.



Selon la norme la plus stricte, la limite de CO est réduite à 2%, contre 4,5% pour le niveau le moins contraignant. Pour les moteurs à quatre temps, les limites d'HC sont abaissées de 1 500 parties par million (ppm) à 1 000 ppm, tandis que pour les moteurs à deux temps, la limite est fortement réduite, passant de 10 000 ppm à 2 000 ppm.

Les contrôles d’émissions des motocyclettes doivent être effectués par des centres de contrôle agréés, conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité routière.

Les équipements de contrôle doivent être conformes aux normes techniques nationales relatives aux infrastructures de contrôle des véhicules et à la précision des mesures, telles que stipulées dans la réglementation pertinente publiée par le ministère de la Construction.



Le règlement ne s’applique pas aux motocyclettes et cyclomoteurs gérés par le ministère de la Défense ou le ministère de la Sécurité publique.



Selon la circulaire, le calendrier de mise en œuvre suivra les décisions du Premier ministre. Le ministère de la Construction est chargé d’organiser et de superviser les contrôles d’émissions à l’échelle nationale, tandis que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement accompagnera les organismes compétents dans l’application des nouvelles normes.



Les méthodes de mesure des émissions seront conformes aux normes techniques nationales complémentaires édictées par le ministère de la Construction. Toute modification ou tout remplacement ultérieur des réglementations mentionnées prévaudra automatiquement sur les dispositions actuelles.



Le Vietnam compte plus de 70 millions de motocyclettes, et les autorités ont identifié les émissions des véhicules comme une cause majeure de pollution atmosphérique urbaine, notamment dans les grandes villes comme Hanoi et Hô Chi Minh-Ville. – VNA/VI