Le Vietnam inaugure son premier consulat honoraire à Phuket

L'ambassadeur Pham Viet Hung (3e à gauche) pose pour une photo commémorative avec le consul honoraire Thaneth Tantipiriyakij et des dirigeants des provinces du sud de la Thaïlande devant le bureau du consulat honoraire à Phuket. Photo : VNA



Une cérémonie solennelle s'est tenue le 9 juillet au complexe hôtelier Nai Yang Beach à Phuket, en Thaïlande, pour marquer l'ouverture officielle du premier consulat honoraire du Vietnam dans cette province du Sud de la Thaïlande.

Ce nouveau poste consulaire exercera sa juridiction sur huit provinces côtières du sud de la Thaïlande, englobant Phuket, Phang Nga, Krabi, Trang, Satun, Ranong, Songkhla et Surat Thani.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a souligné la signification particulière de cette inauguration qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. Il a rappelé que les liens bilatéraux ont franchi une étape majeure en passant d'échanges populaires à un partenariat stratégique intégral, porté par les récentes visites fructueuses du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam en Thaïlande et du Premier ministre thaïlandais Anutin Charvirakul au Vietnam.

Selon le diplomate, la création de ce consulat témoigne de l’engagement commun des deux nations d'intensifier leur coopération bilatérale avec la porte d'entrée économique de la mer d'Andaman, tout en renforçant les services consulaires et le soutien apporté à la diaspora vietnamienne résidant dans le sud de la Thaïlande.

L'ambassadeur a chaleureusement félicité Thaneth Tantipiriyakij pour sa nomination au poste de consul honoraire, affirmant que l'ambassade du Vietnam à Bangkok et les organismes compétents apporteront tout le soutien nécessaire pour l'aider à accomplir sa mission.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, prend la parole. Photo : VNA

En réponse, Thaneth Tantipiriyakij s'est engagé à faire des efforts continus pour promouvoir la coopération dans le commerce, l'investissement, le tourisme, l'éducation, la culture et les échanges entre les peuples, tout en s'attachant à promouvoir l'image de la culture et de l'homme du Vietnam auprès des populations locales et à assurer une protection consulaire efficace aux ressortissants vietnamiens de sa circonscription.

En marge de cet événement, le forum « Vietnam Connects Phuket 2026 » a eu lieu, réunissant soixante entreprises des deux pays afin de favoriser le réseautage et de transformer les opportunités de marché en partenariats concrets.

À cette occasion, la compagnie nationale Vietnam Airlines a présenté sa nouvelle ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à Phuket, opérationnelle depuis le 2 juillet avec quatre fréquences hebdomadaires, favorisant ainsi les voyages et les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le forum a également été marqué par la signature d'un protocole d'accord de coopération entre l'école internationale de Kajonkiet (KIS) de Phuket et l'école Nobel de la province vietnamienne de Thanh Hoa. -VNA/VI