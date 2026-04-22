Le Vietnam impulse la mise en œuvre des technologies et produits stratégiques

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé lundi 20 avril une réunion consacrée au déploiement de la liste des technologies et produits technologiques stratégiques.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung (centre) préside la réunion consacrée au déploiement de la liste des technologies et produits technologiques stratégiques, à Hanoi, le 20 avril. Photo : VNA



L’établissement et le déploiement de cette liste vise à concrétiser les directives du Parti et de l’État, ainsi que la décision n°1131/QD-TTg du Premier ministre en date du 12 juin 2025.



Ils jettent les bases de la mise en œuvre de la Loi amendée sur les hautes technologies, de la conception de programmes de développement des technologies stratégiques et de la mise en place de mécanismes et de politiques de soutien aux organisations et entreprises participantes.



L’identification des technologies stratégiques repose sur trois facteurs principaux : les besoins de développement et la nécessité de renforcer la compétitivité de l’économie nationale ; les atouts et le potentiel des industries nationales ; et la capacité à créer des chaînes de valeur et des marchés pour les produits technologiques.



Cette liste est divisée en deux groupes : les technologies déjà implantées sur le marché et ayant un impact direct sur des secteurs tels que l’agriculture, la transformation industrielle, le textile et l’énergie ; et les technologies émergentes qui stimulent la croissance et garantissent l’autonomie en matière de sécurité et de défense, comme l’informatique quantique, les technologies des missiles, des petits réacteurs nucléaires, des petits satellites et des drones.



Le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec d’autres organismes, a établi une liste couvrant des secteurs clés tels que le numérique, la biomédecine, les nouveaux matériaux, l’énergie et l’automatisation, servant de base à la priorisation des investissements, de la recherche et du développement.



Divers ministères et secteurs ont entrepris la mise en œuvre de mesures répondant à des besoins concrets, contribuant ainsi à la transformation numérique et à une meilleure gestion. Parmi les premiers résultats figurent le développement d’assistants virtuels spécialisés, de cartes numériques des zones de production de matières premières et de systèmes de traçabilité agricole basés sur la technologie blockchain.



En matière de capacités technologiques, les universités et les instituts de recherche ont créé des centres spécialisés dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les énergies nouvelles. Le taux de localisation de certains produits a donné des résultats positifs, atteignant près de 50% pour les robots industriels et près de 80% pour les systèmes de vision industrielle et d’intelligence artificielle.



Les entreprises nationales ont commencé à maîtriser les technologies clés et à développer des produits stratégiques. Parmi les réalisations, on peut citer un taux de localisation supérieur à 50% pour les caméras et les systèmes de surveillance dotés d’IA, d’environ 85% pour les technologies de base des réseaux 5G et de près de 70% pour les drones, ainsi que des progrès dans les domaines de la robotique autonome, du traitement automatique du langage naturel et des infrastructures numériques.



À l’issue de la réunion, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a souligné que les technologies et les produits stratégiques jouent un rôle essentiel en tant que moteurs de la croissance socio-économique dans cette nouvelle ère.



Il a insisté sur la nécessité d’accélérer la révision et l’ajustement de la liste afin d’en garantir la faisabilité et la mise en œuvre immédiate après son approbation, en concentrant les ressources sur les secteurs prioritaires et en évitant la dispersion des investissements.



Le dirigeant a également exhorté les ministères et les secteurs à finaliser rapidement la liste en vue de sa soumission aux autorités compétentes, et à mettre en œuvre des solutions relatives aux finances, au développement des ressources humaines et à l’amélioration des politiques.



Il est prévu qu’un groupe de travail interministériel soit mis en place dans le courant d’avril 2026, que la liste officielle soit publiée et que les tâches correspondantes et les propositions de financement soient élaborées. – VNA/VI