Le Vietnam impressionne par son développement économique et diplomatique en 2024

Appréciant hautement les réalisations du développement économique et diplomatique du Vietnam en 2024, le journaliste Weiwei du China Media Group a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) qu’en 2025, l'économie du Vietnam poursuivra sa tendance de développement et obtiendra des réalisations plus remarquables.

Ce journaliste a cité le Premier ministre qui a déclaré lors de la 8e session de la 15e Assemblée nationale que le PIB du Vietnam devrait dépasser 6,8% en 2024 et que l'objectif de croissance du PIB en 2025 atteindra 7%. Ces prévisions placent les données économiques du Vietnam extrêmement importantes dans le processus de reprise économique mondiale depuis la pandémie de COVID-19.

La coopération économique et commerciale sino-vietnamienne maintient une forte dynamique de développement. Selon lui, au cours des huit premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre la Chine et le Vietnam a atteint 130,78 milliards de dollars.

Au premier semestre 2024, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a augmenté de 58,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Ce chiffre est très frappant : rien qu'en mai de cette année, le Vietnam a accueilli 357.000 touristes chinois. La Chine est devenue la plus grande source de touristes vietnamiens.

Le journaliste Weiwei du China Media Group. Photo . VNA



Les investissements directs étrangers constituent également un point positif important. Selon les statistiques, au cours des 9 premiers mois de cette année, le Vietnam a attiré 17,3 milliards de dollars de capitaux étrangers, en hausse de 8,9% sur un an, atteignant le niveau le plus élevé depuis de nombreuses années. La Chine se classe au premier rang des nouveaux projets d'investissement au Vietnam, démontrant pleinement le respect que les entreprises chinoises accordent au marché vietnamien. Ces projets ont créé un grand nombre d'emplois locaux pour les parcs industriels des provinces de Bac Giang, Bac Ninh, Binh Duong...

Évaluant les réalisations diplomatiques du Vietnam, cet expert a déclaré qu'en 2024, le travail diplomatique du Vietnam a obtenu également des résultats importants et que son influence sur la scène internationale ne cessait d’augmenter. Notamment, les hauts dirigeants du Vietnam et de la Chine ont établi une position nouvelle et historique visant à construire une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle ère, promouvant la coopération pratique dans de nombreux domaines. -VNA/VI