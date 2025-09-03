Le Vietnam illumine sa Fête nationale par des spectacles grandioses et feux d’artifice

Le soir du 2 septembre, à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, Hanoï a vibré dans une atmosphère festive avec de nombreux spectacles artistiques spéciaux et des feux d’artifice. Photo : VNA

Le soir du 2 septembre, à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, Hanoï a vibré dans une atmosphère festive avec de nombreux spectacles artistiques spéciaux et des feux d’artifice tirés simultanément en cinq sites : le lac Hoan Kiêm (Epée restituée), le jardin de fleurs Lạc Long Quân, le stade national My Đinh, le parc Thông Nhât et le lac Van Quan.

Parmi les points forts, le programme artistique “Vang mãi khúc khải hoàn” (L’écho éternel du chant triomphal) s’est tenu au lac Van Quan ; le spectacle “Dưới ánh sao vàng” (Sous l’étoile jaune) a illuminé le complexe sportif national My Đinh ; le spectacle en plein air “Bản hùng ca bất diệt” (Epopée immortelle) a été présenté au jardin de fleurs Lac Long Quân tandis que le centre-ville s’est animé avec le grand programme “80 năm - Tự hào Việt Nam” (80 ans – fierté du Vietnam) autour du lac Hoan Kiêm.

Tout au long des célébrations, des représentations artistiques ont également été organisées dans plusieurs districts éloignés du centre de Hanoï, notamment Thạch Thât, Phu Xuyên, Mê Linh, Ba Vi, My Đuc, Đan Phuong et Ung Hoa, permettant aux habitants de partager pleinement l’ambiance festive.

Dans la soirée du 2 septembre, d’autres localités à travers le pays ont également célébré l’anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale par des programmes artistiques spéciaux, des spectacles de son et lumière et des feux d’artifice.

À Cân Thơ, au parc Tây Đô, les autorités municipales ont organisé une rencontre et un spectacle artistique exceptionnel, clôturé par un feu d’artifice grandiose.

À Bac Ninh, un spectacle artistique spécial intitulé “Dáng hình đất nước – Rạng rỡ Việt Nam” (La forme du pays – Le Vietnam radieux) se déroule. Photo : VNA

À Bac Ninh, sur la place du 3 février (quartier de Bac Giang), un spectacle artistique spécial intitulé “Dáng hình đất nước – Rạng rỡ Việt Nam” (La forme du pays – Le Vietnam radieux) a retracé, en trois parties – Indépendance – Liberté, Bonheur, Nouvelle ère – les grandes étapes de l’histoire nationale.

À Quảng Trị, deux places principales – la place Hô Chi Minh (quartier de Đông Hoi) et la place du Centre culturel et cinématographique provincial (quartierde Nam Đông Hà) – ont accueilli le programme artistique spécial “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” (Quang Tri - Convergence et éclat). Le spectacle a mis en lumière le rôle historique et les aspirations de cette terre héroïque. -VNA/VI