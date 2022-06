Le Vietnam honore sa présidence du conseil d’administration de la Fondation de l’ASEAN

L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ASEAN, a assisté le 9 juin à Jakarta à la 48e réunion du conseil d’administration de la Fondation de l’ASEAN (AF BOT 48), qui a salué la présidence réussie du Vietnam à la fondation en 2021.

La réunion, la première en 2022, a reconnu et apprécié les activités de la Fondation de novembre 2021 à avril 2022, dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui continue de causer de nombreuses difficultés pour ses activités et ses programmes.



Plus précisément, la Fondation de l’ASEAN a mis en œuvre et organisé avec succès tous les programmes et initiatives dans les quatre principaux domaines de l’éducation, des arts et de la culture, de la communication et de la construction communautaire.



Les délégués ont salué les efforts de la Fondation dans l’organisation d’activités visant à sensibiliser le public à l’ASEAN et à renforcer la connectivité et la coordination avec le secrétariat et les partenaires de l’ASEAN.



Ils ont également échangé sur les dossiers existants ainsi que sur les orientations de développement de la fondation au second semestre 2022, dont un plan de recrutement de son directeur général pour le mandat 2023-2026.



Dans les temps à venir, la Fondation se concentrera sur les objectifs stratégiques consistant à accroître la conscience de l’ASEAN, à améliorer la capacité d’organisation et à rechercher davantage de financements pour servir les priorités du bloc régional dans les domaines de la technologie scientifique, de l’innovation et du développement de la main-d’œuvre jeune.