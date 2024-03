Le Vietnam grimpe de 8 places dans le classement de l'IDH

Le 13 mars (heure locale), au siège de l’ONU à New York, aux États-Unis, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a organisé une cérémonie de présentation du Rapport annuel sur le développement humain 2023-2024, où un remarquable développement du Vietnam en la matière a été noté.

En effet, dans le récent classement de l'indice de développement humain (IDH), le Vietnam a gagné 8 places, passant de la 115e à la 107e, continuant à figurer parmi les pays en développement avec un IDH élevé.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang (droite), chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et le directeur général du PNUD Achim Steiner. Photo : VNA

Lors d'un échange avec l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, avant que ce rapport soit rendu public, le directeur général du PNUD Achim Steiner a félicité le Vietnam pour ses nouvelles réalisations importantes en matière de développement humain, contribuant activement aux efforts communs de la communauté internationale dans le processus de résolution des défis mondiaux et de mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, Achim Steiner a déclaré que le monde s'était progressivement remis de la pandémie de COVID-19, que l’IDH avait de nouveau augmenté et se situait au plus haut niveau depuis la première publication du rapport sur le développement humain en 1990. Cependant, M. Steiner s'est également dit préoccupé par les inégalités et écarts grandissant en matière d'IDH, en particulier entre les pays développés et ceux en développement. Le PNUD espère que ce rapport servira de base aux décideurs politiques du monde entier pour déterminer des orientations et mesures appropriées pour répondre aux défis et continuer à promouvoir le développement humain.



Le Rapport sur le développement humain du PNUD, publié tous les deux ans avec la participation de nombreux experts des organes onusiens, des pays membres et des organisations internationales non gouvernementales, analyse les tendances et les contextes mondiaux ayant un impact sur le développement humain sous de nombreux aspects. L'IDH, considéré comme l'un des critères importants pour évaluer le développement global des pays, est largement utilisé par les chercheurs et décideurs politiques. -VNA/VI