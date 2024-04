Le Vietnam Global Leaders Forum 2024 à Paris

Le Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024 s’est tenu les 30 et 31 mars à Paris, avec la participation de près de 100 délégués vietnamiens et d'origine vietnamienne de 20 pays.



Les participants sont des spécialistes dans de nombreux domaines des sciences, de l'économie, de la société, de la santé, de l'environnement, des arts, des religions...



L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang, l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, représentante du Vietnam auprès de l'UNESCO, étaient présents à l'événement. La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a envoyé des messages de félicitations depuis Hanoï.

Délégués lors de l'événement. Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, le professeur et docteur Nguyen Duc Khuong de l'IPAG Business School, également président de l’AVSE Global – Association of Vietnamese Scientists and Experts – organisateur de l’événement, a estimé que dans un contexte international imprévisible et en constante évolution, le Vietnam devait trouver sa propre voie vers la durabilité, l'équité et la prospérité.Selon lui, le VGLF 2024 était une opportunité pour les personnes d'origine vietnamienne de s'unir pour aider le Vietnam à créer une prospérité intégrale et un développement durable.De son côté, l'ambassadeur vietnamien en France, Dinh Toan Thang, a affirmé que la communauté vietnamienne à l'étranger était une partie inséparable et une ressource importante de la nation vietnamienne. Il a souligné que des corridors juridiques et outils politiques importants avaient été développés et mis en œuvre pour favoriser la participation des Vietnamiens à l'étranger au développement national. Il a exprimé son espoir que le Forum soit un lieu de rassemblement d'opinions pour améliorer les politiques de l'État au service du développement et du progrès du Vietnam.Au cours de cet événement de deux jours, les intervenants ont partagé leurs points de vue autour de trois grandes questions : « Comment connecter les ressources pour promouvoir le potentiel et la prospérité du Vietnam ? », « Comment élever la position du Vietnam dans le monde ? », et « Comment exploiter et utiliser les clés du succès pour réaliser des percées ? ».-VNA/VI