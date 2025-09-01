Le Vietnam garde toujours en mémoire la solidarité et le soutien précieux accordés par Cuba

Le président vietnamien Luong Cuong (droite) et le premier secrétaire du Parti communiste et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez à Hanoï. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam gardait toujours en mémoire la solidarité et le soutien précieux, tant moral que matériel, que Cuba lui a apportés dans la lutte d'hier pour l'indépendance et la réunification nationale, ainsi que dans l'œuvre actuelle de défense et d'édification du pays.

Il a souligné que les relations Vietnam–Cuba ne cessaient de se consolider et de se développer de manière globale, à travers le renforcement des visites et contacts de haut niveau, l’échange théorique, le partage d’expériences en matière de développement, la mise en œuvre de programmes de coopération dans de nombreux domaines : sécurité, défense, diplomatie, commerce, agriculture, construction, biotechnologie et pharmacie.

Pour sa part, Miguel Díaz-Canel Bermúdez a exprimé l’honneur de représenter le Parti et l’État cubains aux cérémonies commémoratives au Vietnam. Il s’est dit convaincu qu’avec les acquis accumulés au cours de près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam continuera d’enregistrer de nouveaux succès dans son processus de développement. Il a remercié sincèrement le peuple vietnamien pour le cadeau significatif offert au peuple cubain à travers la campagne nationale de solidarité intitulée « 65 ans de fidélité Vietnam – Cuba ».

Le dirigeant cubain a réaffirmé que Cuba attachait une grande valeur à l’amitié et à l’aide précieuse du Vietnam, en particulier dans des domaines stratégiques tels que la production rizicole, la sécurité alimentaire et le développement des énergies renouvelables. Il a salué les efforts des entreprises vietnamiennes investissant à Cuba et a assuré que son pays créerait des mécanismes et conditions favorables pour leur permettre d’élargir leurs activités.

Les deux dirigeants sont convenus de renforcer les contacts à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les accords conclus, de dynamiser les mécanismes de coopération entre les deux Partis et les deux pays, et de poursuivre la concertation et la coordination lors des organisations internationales et forums multilatéraux.

Ils ont également convenu de promouvoir les échanges et coopérations entre organisations politiques et sociales, entreprises et populations des deux pays, tout en veillant à transmettre aux jeunes générations l’histoire et la valeur des liens d’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba. - VNA/VI