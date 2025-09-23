Le Vietnam garde en mémoire le précieux soutien des Américains épris de paix

Le président vietnamien Luong Cuong lors de l’événement, à New York. Photo : VNA

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent en mémoire et chérissent toujours l’affection profonde, l’aide précieuse et le soutien que les amis américains et le peuple épris de paix ont apportés au peuple vietnamien dans sa lutte passée pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi que dans l’oeuvre actuelle d’édification et de défense nationales, a déclaré le président Luong Cuong.

Il a fait cette déclaration lors d’une rencontre avec des amis de longue date, des partenaires et des Américains progressistes qui ont soutenu le Vietnam au cours des dernières décennies de lutte, de réconciliation et de développement. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de son voyage aux États-Unis pour participer au débat général de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 80) et à des activités bilatérales.

Le chef de l’État a exprimé sa gratitude pour la tenue de cette rencontre, qui coïncide avec le 30e anniversaire des relations diplomatiques et le deuxième anniversaire du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a rappelé les contributions de personnalités telles que Merle Ratner et Morrison, ainsi que d’anciens combattants et d’organisations américaines qui ont surmonté le passé pour retourner au Vietnam, contribuer à panser les blessures de la guerre, soutenir les victimes de l’agent orange et participer aux efforts conjoints de recherche des soldats disparus.

Dans l’esprit de « laisser le passé de côté, surmonter les divergences et se tourner vers l’avenir», le président Luong Cuong a souligné qu’en plus de 30 ans de relations diplomatiques, les liens entre le Vietnam et les États-Unis ont connu un développement remarquable, le Vietnam devenant un partenaire commercial important des États-Unis.

L’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable en septembre 2023 a marqué une étape historique, faisant des relations entre le Vietnam et les États-Unis un modèle de réconciliation dans les relations internationales, a-t-il déclaré.

Le président Luong Cuong a souligné que les échanges populaires constituaient un pilier important des relations bilatérales, un fondement social solide, un catalyseur et un facteur contribuant à l’instauration et à la consolidation de la confiance, à la réconciliation des cœurs, ainsi qu’à la connexion et à la promotion des relations bilatérales.

Il a également indiqué que les transformations historiques du Vietnam au cours des 80 dernières années, notamment après près de quatre décennies de rénovation, passant d’un pays ravagé par la guerre et soumis à un embargo à une économie dynamique classée parmi les 32e plus grandes économies mondiales et l’une des 20 premières nations commerciales.

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays, des partenariats stratégiques et des partenariats globaux avec 38 nations, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, et est membre actif de plus de 70 organisations internationales.

Il a fait savoir que le Vietnam tiendrait son 14e Congrès national du Parti début 2026, un moment décisif pour le pays qui poursuit ses objectifs de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le Vietnam a toujours maintenu une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération, d’amitié et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi qu’une intégration internationale proactive et approfondie, a-t-il souligné.

Le président vietnamien Luong Cuong pose avec les délégués lors de l’événement, à New York. Photo : VNA

Le président Luong Cuong a appelé les amis et partenaires américains à continuer de soutenir le Vietnam, non seulement en favorisant les échanges culturels, les liens populaires et la coopération économique, mais aussi en s’attaquant aux conséquences persistantes de la guerre.

Il a appelé à une collaboration accrue dans le traitement des zones contaminées par la dioxine et des munitions non explosées, l’assistance aux victimes d’explosions explosives et le partage d’informations afin d’accélérer la recherche des soldats vietnamiens disparus. Il a également affirmé le plein engagement du Vietnam aux efforts américains pour retrouver ses propres militaires disparus.

Le chef de l’État a décrit aujourd’hui le Vietnam comme une destination d’investissement sûre et attractive, une nation pacifique et résiliente, déterminée à bâtir la prospérité et la justice pour son peuple. Il a exprimé l’espoir que les amis et partenaires américains continueront de contribuer à la croissance du Vietnam et au renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis.

Lors de l’événement, les participants ont salué les remarquables réalisations du Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam, exprimant leur admiration pour la résilience et le dynamisme du pays face aux incertitudes mondiales.

Nombre d’entre eux ont partagé des souvenirs personnels de leur visite au Vietnam, un pays hospitalier et pacifique qui s’est relevé des ravages de la guerre pour devenir une nation jouissant d’un prestige croissant au sein de la communauté internationale. – VNA/VI