Le Vietnam gagne son 12e billet pour les JO de Paris 2024

L'archer Lê Quôc Phong a décroché le 12e billet olympique pour le Vietnam, après avoir atteint les demi-finales dans l'épreuve individuelle masculine des arcs longs ou longbow à la Coupe du monde de tir à l'arc à Antalya, en Turquie, qui se déroule du 12 au 23 juin.

C’est la dernière sortie internationale où cinq titres masculins olympiques seront décernés cet été, après des deux premières étapes de la Coupe du monde tenues à Shanghai (Chine) et à Yecheon (République de Corée).

Auparavant, à Yecheon, Lê Quôc Phong est entré dans l'histoire du tir à l'arc vietnamien lorsque, pour la première fois, un archer vietnamien a figuré dans le top 4 de la Coupe du Monde.

Avec ce résultat, le Vietnam a atteint son objectif d'envoyer 12 à 15 sportifs aux JO de Paris.

Douze Vietnamiens qualifiés sont Lê Quôc Phong (tir à l’arc), Nguyên Thuy Linh et Lê Duc Phat (badminton), Trinh Thu Vinh et Lê Thi Mông Tuyên (tir sportif), Nguyên Huy Hoang (natation), Nguyên Thi Thât (cyclisme), Trinh Van Vinh (haltérophilie), Vo Thi Kim Anh et Ha Thi Linh (boxe), Nguyên Thi Huong (canoë-kayak) et Pham Thi Huê (aviron). -VNA/VI