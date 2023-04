Le Vietnam fustige l’interdiction chinoise de pêche en Mer Orientale

Un bateau de pêche vietnamien. Photo: VNA

L’Association de la pêche du Vietnam (VINAFIS) a fait part de sa vive protestation à l’interdiction de pêche en Mer Orientale en 2023 imposée par la Chine, dans un circulaire au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au ministère des Affaires étrangères et à la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Cette interdiction répétitive unilatérale et absurde porte gravement atteinte à la souveraineté, aux droits et intérêts liés à la mer et aux îles vietnamiennes, viole le droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et va à l’encontre de la Déclaration sur la conduite des parties (DOC) en Mer Orientale, a-t-elle dénoncé.



La Chine a récemment imposé une interdiction annuelle de pêche, effective du 1er mai 2023 au 16 août 2023, en Mer Orientale qui couvre les eaux de l’archipel vietnamien de Hoàng Sa.



Cette interdiction absurde entrave l’activité normale des bateaux de pêche et des pêcheurs vietnamiens dans les eaux sous la souveraineté du Vietnam, augmente les risques d’accrochage entre les bateaux de pêche vietnamiens et les garde-côtes chinois, et en même temps, nuit à la pêche et aux moyens de subsistance des pêcheurs, a indiqué la VINAFIS.

La VINAFIS s’oppose donc avec véhémence à cette interdiction et demande à la partie chinoise de mettre immédiatement fin à cette interdiction de pêche absurde dans les eaux de l’archipel vietnamien de Hoàng Sa.

Elle a également demandé aux autorités compétentes de s’opposer fermement et prennent des mesures drastiques pour empêcher l’interdiction de pêche absurde imposée par la Chine, afin de protéger les ressources marines et halieutiques ainsi que la sécurité des pêcheurs vietnamiens opérant dans les eaux relevant de la souveraineté, de la juridiction du Vietnam en Mer Orientale, de maintenir fermement la souveraineté maritime et insulaire du pays.

La VINAFIS guidera les provinces, les associations des produits aquatiques et les associations de la pêche des localités à travailler en étroite collaboration, à informer et à sensibiliser les pêcheurs au respect de la réglementation en pêchant en mer, à les soutenir et mobiliser à partir au large, contribuant à défendre fermement de la souveraineté maritime et insulaire du pays.