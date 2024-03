Le Vietnam fixe les conditions d’entrée des véhicules motorisés étrangers

Le gouvernement a publié un décret, effectif le 1er mai 2024, concernant la gestion des véhicules motorisés immatriculés à l’étranger et conduits au Vietnam par des voyageurs étrangers.

Conduire votre propre véhicule jusqu'au Vietnam est possible sous certaines conditions. Photo: VNA

Stipulant les conditions générales pour les conducteurs étrangers et les véhicules entrant au Vietnam, ce texte dispose que les individus doivent travailler avec des entreprises de services de voyages internationaux au Vietnam qui sont habilitées à de demander l’approbation des autorités pour organiser la participation des conducteurs étrangers et des véhicules motorisés au trafic local. Le document d’agrément doit être obtenu auprès du ministère de la Sécurité publique.

Les véhicules motorisés étrangers participant à la circulation au Vietnam doivent remplir certaines conditions, notamment être des véhicules motorisés routiers tels que définis à la clause 1, article 3 de ce décret et avoir des certificats d’immatriculation et des plaques d’immatriculation valides ainsi que des certificats d’inspection de sécurité et d’environnement valides pour les véhicules motorisés ou des documents équivalents (pour les automobiles). Ces documents doivent être délivrés par l’autorité compétente du pays d’immatriculation.

Les automobiles avec conduite à droite doivent obtenir une note diplomatique des missions diplomatiques, des bureaux consulaires ou des bureaux d’organisations intergouvernementales internationales au Vietnam. La note est envoyée au ministère de la Sécurité publique, demandant l’autorisation et indiquant les raisons pour lesquelles le véhicule participe à la circulation au Vietnam.

Les automobiles ne sont autorisées qu’à entrer temporairement ou à être réexportées par les postes-frontières internationaux par voie routière, maritime, fluviale, ferroviaire ou aérienne, comme approuvé par le ministère.

Une autre condition générale consiste à se soumettre aux procédures douanières, d’entrée temporaire ou de réexportation conformément aux lois douanières immédiatement aux postes-frontières.

La durée maximale autorisée pour la participation au trafic au Vietnam ne dépasse pas 45 jours. Dans des circonstances exceptionnelles, un séjour d’une durée maximale de 10 jours supplémentaires est autorisé, sous réserve de la réglementation.

Les conducteurs, quant à eux, doivent être des étrangers titulaires d’un passeport valide ou de documents de voyage et de visas internationalement reconnus, ainsi que de documents de résidence valides au Vietnam, à l’exception des cas exemptés de visa en vertu de la loi sur l’immigration, l’émigration, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam.

Si les étrangers entrent dans le pays grâce à une exemption unilatérale de visa, leur passeport doit être valide au moins six mois avant son expiration ; tandis que ceux qui utilisent des visas électroniques doivent entrer par les postes-frontières internationaux décidés par le gouvernement.

D’autres conditions que les conducteurs doivent remplir incluent la possession d’un permis de conduire valide délivré par un pays étranger adapté au type de véhicule conduit et le fait de se soumettre aux procédures d’entrée, de sortie et de séjour conformément à la loi vietnamienne. – VNA/VI