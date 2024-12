Le Vietnam figure parmi les trois destinations les plus attractives pour les touristes australiens

Le Vietnam figure parmi les trois destinations touristiques qui attirent de plus en plus de visiteurs australiens, selon le Rapport sur les tendances du tourisme de décembre publié par l'Association australienne de l'industrie du tourisme (Australian Travel Industry Association - ATIA).

Le site web singapourien asianaviation.com a rapporté le 16 décembre ce rapport indiquant qu'en octobre, 1,66 million d'Australiens ont voyagé à l'étranger, soit une augmentation de 12,1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le directeur des adhésions et des affaires industrielles de l'ATIA, Richard Taylor, a déclaré que des destinations comme le Japon, le Vietnam et l'Indonésie connaissent une croissance sans précédent. Le Japon affiche une hausse exceptionnelle de 73,8 % sur un an, tandis que le Vietnam et l'Indonésie poursuivent leur progression avec des augmentations respectives de 35,4 % et 26 %.

Ces chiffres reflètent un changement notable dans les préférences des voyageurs australiens, les voyages de loisirs constituant le principal moteur de cette tendance, avec 63,6 % des Australiens choisissant de voyager pendant leurs vacances. -VNA/VI