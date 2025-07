Le Vietnam figure parmi les premiers pays de l'indice mondial de l'IA

Le Vietnam a fait forte impression en se classant 6e sur 40 pays, atteignant 59,2 points sur l'échelle de 100 de l'indice mondial de l'IA, selon les résultats récemment publiés par le Réseau mondial indépendant d'études de marché de WIN (Worldwide Independent Network of Market Research).

L'étude a été menée au Vietnam par Indochina Research auprès de 900 personnes à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho, entre décembre 2024 et janvier 2025.

Le Vietnam s'est distingué grâce à une population urbaine dynamique, ouverte, enthousiaste et confiante. Il continue de surpasser de nombreux pays développés en termes d'intérêt et d'attitude positive envers l'IA.

De la curiosité à l'optimisme, le Vietnam montre clairement qu'il est prêt à accueillir et à exploiter les opportunités offertes par l'ère de l'IA.

Concrètement, le Vietnam se classe 3e au niveau mondial en termes de niveau de confiance (65,6 points) et 5e en termes de niveau d'acceptation de l'IA (71,6 points). Les indicateurs d'intérêt, de confort d'utilisation et de sensibilisation à l'utilité de l'IA par les Vietnamiens sont également supérieurs à la moyenne mondiale.

Selon Xavier Depouilly, directeur général d'Indochina Research Vietnam, bien que la fréquence d'utilisation reste inférieure à celle de certains pays de la région, la jeunesse vietnamienne est prête à adopter les nouvelles technologies. Cela joue un rôle essentiel dans le processus de croissance économique rapide et de transformation numérique du pays. D'ailleurs, de nombreuses initiatives au Vietnam permettent aux utilisateurs de "sauter des étapes technologiques", en ignorant facilement les technologies obsolètes pour accéder rapidement aux applications d'IA modernes.

Certains résultats montrent également que le groupe d'utilisateurs de l'IA est principalement composé de jeunes âgés de 18 à 34 ans, en particulier ceux vivant dans deux grands centres urbains, Hô Chi Minh-Ville et Hanoï. À l'inverse, les taux d'utilisation sont nettement plus faibles à Dà Nang et Cân Tho, ainsi que chez les personnes âgées de 55 ans et plus.

Les visiteurs expérimentent la technologie d’IA de FPT Corporation. Photo : FPT

En parallèle à leur intérêt croissant, les Vietnamiens expriment plusieurs préoccupations. 52 % des personnes interrogées ont exprimé des inquiétudes concernant la manière dont l'IA collecte et utilise les données personnelles, tandis que 48 % redoutent qu'elle puisse remplacer les humains dans leur travail.

Fait notable, seulement 36 % des répondants se disent préoccupés par la désinformation générée par l'IA (comme les deepfakes), un taux nettement inférieur à celui observé dans les pays occidentaux, ce qui reflète une perception différente des risques. -VNA