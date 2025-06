Le Vietnam figure parmi les pays les plus autosuffisants en matière de sécurité alimentaire

Une étude récemment publiée dans la revue Nature Food révèle que le Vietnam fait partie d'un petit nombre de pays ayant la capacité auto-suffisante alimentaire, même si les importations et les exportations alimentaires entre les pays s'arrêtaient brusquement.

Réalisée par des chercheurs des universités de Göttingen (Allemagne) et d'Édimbourg (Écosse), l'étude s'appuie sur les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et analyse la capacité de 186 pays et territoires à s'auto-approvisionner dans sept groupes alimentaires essentiels : céréales, légumes, fruits, aliments riches en amidon, produits laitiers, viande et poisson.

Si l'on tient compte de ces sept grandes catégories d'aliments, seul un pays de la liste serait autosuffisant, c'est-à-dire capable de fournir de la nourriture à ses habitants sans dépendre d'autres pays. Il s'agit du Guyana, état d'Amérique du Sud qui compte environ 800.000 habitants.

Viennent ensuite la Chine et le Vietnam, capables respectivement de s'approvisionner dans six catégories d'aliments sur sept. Sur 186 pays, 154 peuvent satisfaire aux exigences de deux à cinq des sept groupes alimentaires. Les pays et territoires présentant un faible niveau d'autosuffisance comprennent l'Afghanistan, les Émirats arabes unis (EAU), l'Irak, Macao (Chine), le Qatar et le Yémen, où la dépendance aux importations représente plus de 50 % des approvisionnements alimentaires.

La position élevée du Vietnam est attribuée à sa forte tradition agricole, avec une production stable dans plusieurs secteurs clés tels que le riz, les fruits et légumes, les produits aquatiques, la viande et les aliments riches en amidon. Contrairement à de nombreux pays dépendants des importations, cette production intérieure renforce la résilience du Vietnam face aux situations d'urgence.

Selon Jonas Stehl, doctorant à l'Université de Göttingen et auteur principal de l'étude, une forte dépendance à l'égard d'un nombre restreint de partenaires commerciaux rend les pays vulnérables aux chocs mondiaux. Le développement de chaînes d'approvisionnement résilientes et la capacité d'auto-approvisionnement sont essentiels pour garantir la santé publique et la sécurité alimentaire nationale.

Dans le contexte du changement climatique et de l'instabilité géopolitique croissante, l'autosuffisance alimentaire est désormais considérée comme une priorité stratégique.

Le Vietnam, tout en étant l'un des plus grands exportateurs mondiaux de produits agricoles, continue de maintenir une agriculture diversifiée et durable pour répondre aux besoins de sa population, ce qui constitue un atout majeur face aux incertitudes du commerce mondial. -VNA/VI