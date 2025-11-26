Le Vietnam figure parmi les pays idéaux pour les voyageurs solitaires

La baie de Ha Long a été reconnue à deux reprises par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial naturel. Photo : NDEL

Le magazine de voyage américain Travel + Leisure vient de publier sa liste des 25 meilleurs pays pour les voyages en solo, et le Vietnam figure parmi les cinq destinations phares.



L’évaluation repose sur des critères clés, notamment la sécurité, la facilité de déplacement, l’hospitalité des habitants et la richesse des expériences culturelles et naturelles.



Que vous rêviez de découvrir les plages thaïlandaises à votre rythme ou que vos amis ne puissent pas caser un séjour en Écosse dans leur emploi du temps, voyager seul(e) offre de nombreux avantages – et peut être l’une des expériences les plus enrichissantes de la vie. Les bienfaits sont multiples : liberté totale pour assouvir toutes vos envies, sentiment d’autonomie et occasions de réflexion, de découverte de soi et de nouvelles amitiés, écrit Travel + Leisure.



Le magazine présente des destinations incontournables comme le Mexique, ainsi que des pays de plus en plus prisés par les personnes voyageant en solo, tels que le Vietnam comme une destination regorgeant d’aventures et de délices culinaires qui raviront les papilles des visiteurs étrangers.



Il est recommandé aux voyageurs d’embarquer pour une croisière dans la baie de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), réputée pour ses eaux d’un bleu éclatant et ses paysages naturels naturels parmi les plus spectaculaires au monde.



Travel + Leisure ajoute qu’il est également possible de faire une visite guidée de Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde, ou de visiter la vieille ville de Hôi An lors de la pleine lune pour se laisser émerveiller par le spectacle féerique de centaines de lanternes flottant sur la rivière Thu Bôn, à l’occasion du festival mensuel de la pleine lune.

Le marché Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Des aventures sans fin et des mets qui raviront vos papilles vous attendent au Vietnam. À Hô Chi Minh-Ville, révèle le magazine, les vacanciers peuvent se régaler de bánh xèo (une crêpe croustillante fourrée à la farine de riz) et de bols fumants de phở (soupe de nouilles de riz au bœuf ou au poulet) au marché Bên Thành, l’un des plus anciens bâtiments de la ville.



Le magazine souligne également que les visiteurs pourront également approfondir ses connaissances sur l’histoire de la guerre du Vietnam en visitant le Musée des vestiges de la guerre et les tunnels de Cu Chi.



Dernière destination mais non la moindre, ils devraient partir à la découverte de Hanoi pour explorer les sites historiques et culturels impressionnants de la capitale et flâner autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) qui est le fil rouge reliant le passé au présent et un symbole lié à la vie des Vietnamiens, surtout ceux de Hanoi.



Parmi les autres destinations idéales pour les voyages en solo, selon Travel + Leisure, figurent la Thaïlande, l’Albanie, le Costa Rica, l’Allemagne, l’Islande, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Suisse, le Chili, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Autriche, le Danemark, le Japon, la Norvège et l’Irlande. – VNA/VI