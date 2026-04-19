Le Vietnam figure parmi les cinq pays leaders mondiaux en matière d’indice élargi du capital humain. Photo : Vietnamplus

Dans le cadre des Réunions de printemps 2026 du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), tenues le 16 avril à Washington D.C., le Vietnam a été distingué comme l’un des cinq pays affichant les meilleures performances en matière de développement du capital humain.



Selon le ministère des Finances, cette reconnaissance constitue une appréciation importante des institutions financières multilatérales à l’égard des efforts du Vietnam dans le développement des ressources humaines et l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources nationales.

Mamta Murthi, vice-présidente chargée du développement humain, a décerné au Vietnam le titre de pays ayant obtenu les meilleurs résultats en matière d’indice élargi du capital humain (HCI+) au sein des pays de même niveau de revenu. Photo : Vietnamplus





Lors de la conférence, au nom du Groupe de la Banque mondiale, Mamta Murthi, vice-présidente chargée du développement humain, a décerné au Vietnam le titre de pays ayant obtenu les meilleurs résultats en matière d’indice élargi du capital humain (HCI+) au sein des pays de même niveau de revenu, saluant les efforts constants du pays pour optimiser son « capital humain » au service d’une croissance économique durable.



La distinction accordée au Vietnam témoigne clairement de la compétitivité accrue de son économie ainsi que des transformations positives du marché du travail dans la nouvelle ère.



Ce résultat reflète les efforts conjoints du gouvernement, du ministère des Finances ainsi que des ministères, secteurs et collectivités locales dans la mise en œuvre résolue de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique relative aux mesures visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, ainsi que de la Résolution n°71-NQ/TW du 22 août 2025 portant sur des percées dans le développement de l’éducation et la formation de ressources humaines de haute qualité à l’horizon 2030.



Selon les experts économiques internationaux, la performance du Vietnam en matière de HCI+ 2026 ne résulte pas uniquement des progrès dans les secteurs de l’éducation et de la santé, mais porte également l’empreinte de la gestion efficace des finances publiques, permettant de transformer les investissements en résultats concrets.



Le Vietnam est ainsi considéré comme l’un des pays capables de convertir les investissements publics dans l’éducation et la santé en croissance économique réelle de manière plus efficace que la moyenne mondiale. La qualité durable des dépenses publiques, associée à des résultats éducatifs remarquables, illustre l’efficacité des politiques budgétaires axées sur l’investissement dans le savoir.



Par ailleurs, la Banque mondiale a également salué l’amélioration notable de l’emploi salarié au Vietnam, reflétant le succès des politiques visant à relier les ressources financières consacrées à la formation aux besoins réels d’un marché du travail à forte productivité.



Comparé aux pays de la région et à ceux de même niveau de revenu, le Vietnam affiche une meilleure efficacité dans la transformation des compétences en emplois et en revenus réels. Cette distinction dans le cadre du HCI+ 2026 confirme la pertinence de la stratégie centrée sur l’humain, tout en mettant en évidence l’efficacité de l’allocation et de l’utilisation des ressources financières nationales, facteur déterminant de la compétitivité dans la nouvelle ère.



Au-delà de la reconnaissance internationale, ce succès constitue également un levier pour le Vietnam afin de poursuivre ses réformes en matière de politiques financières, en privilégiant l’attraction et la gestion efficace des ressources, y compris l’aide publique au développement (APD) et les prêts concessionnels, dans le but d’améliorer la qualité des ressources humaines pour la période 2026–2030. - VNA/VI