Le Vietnam figure parmi les cinq destinations émergentes les plus prometteuses au monde

Hôi An, joyau du Centre du Vietnam inscrit à l'UNESCO, est célèbre pour sa vieille ville piétonne aux façades jaunes, ses lanternes colorées, son pont japonais et ses tailleurs sur-mesure. Photo : zingnews.vn

Le Vietnam figure parmi les cinq destinations touristiques émergentes les plus prometteuses pour attirer les visiteurs internationaux en 2026, selon une liste établie par le magazine Travel and Tour World.

Le Vietnam a émergé comme l’un des marchés touristiques à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. En 2025, le pays a accueilli plus de 21 millions de voyageurs internationaux, dépassant ainsi les records précédents, a-t-il fait savoir sur son site web.

Le magazine de voyage a dévoilé que cette croissance est en partie due à l’élargissement des exemptions de visa pour les voyageurs de plusieurs pays européens, facilitant l’entrée sur le territoire et attirant de nouveaux marchés touristiques.

Il a également souligné que malgré l’augmentation du nombre de visiteurs, une grande partie du pays reste relativement préservée du tourisme de masse.

Le long littoral, les régions montagneuses et les villes historiques du Vietnam offrent une grande variété d’expériences de voyage à travers tout le pays, a-t-il ajouté.

De nombreux voyageurs combinent la découverte de centres urbains dynamiques comme Hanoi ou Hô Chi Minh-Ville avec des destinations culturelles telles que Hôi An et Huê, avant de rejoindre les régions balnéaires des côtes centrales et méridionales.

Le magazine de voyage a noté que les traditions culinaires du pays demeurent un atout majeur pour attirer les visiteurs internationaux, les gastronomies régionales contribuant largement à l’expérience de voyage.

Reconnu comme un pôle touristique en pleine expansion en Asie du Sud-Est, le Vietnam figure dans le top 5 destinations les plus prometteuses en 2026 pour les voyageurs en quête de nouveauté et d’émotions fortes, aux côtés de la Namibie, du Canada, du Brésil et de la Lituanie.

Selon le magazine de voyage, les experts prévoient que les destinations touristiques à la croissance la plus rapide cette année ne seront plus les capitales ou les villes populaires habituelles, mais des pays offrant des expériences uniques, une culture riche et des merveilles naturelles. Les voyageurs du monde entier recherchent des voyages plus authentiques, explorant des lieux qui allient aventure, patrimoine et beauté des paysages.

Le Vietnam a été classé début janvier par le New York Times au 34e rang de sa liste des 52 destinations à visiter en 2026, plébiscité par sa gastronomie renommée, ses paysages naturels époustouflants – des montagnes aux forêts tropicales – et ses investissements croissants dans les infrastructures touristiques.

Pour l’année 2026, le Vietnam ambitionne d’accueillir environ 25 millions de touristes internationaux et 150 millions de visiteurs nationaux, pour un chiffre d’affaires estimé à 1.125 billions de dôngs (43 milliards de dollars). – VNA/VI