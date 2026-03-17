Le Vietnam figure parmi les 28 plus beaux pays du monde

Décrite par le poète Nguyên Trai comme une "Merveille de la terre qui s’élance vers le ciel", la baie de Ha Long a été inscrite sur la liste du patrimoine naturel mondial de l’UNESCO la première fois en 1994 pour son paysage exceptionnel, puis de nouveau en 2000 pour sa valeur géologique et géomorphologique. Photo : VNA

Le magazine de voyage américain Condé Nast Traveler a placé le 13 mars le Vietnam dans sa liste des 28 plus beaux pays du monde qui pourrait bien être une source d’inspiration pour organiser une vie entière de voyages.



Selon le magazine, "des villes comme Hanoi et Hô Chi Minh-Ville attirent chaque année des milliers de touristes, mais le Vietnam est aussi un paradis pour les amateurs de plein air, ou pour quiconque apprécie simplement les beaux paysages".



"La baie de Ha Long, située au nord-est du Vietnam, est réputée pour ses eaux turquoise et ses îlots calcaires, couverts d’une végétation tropicale luxuriante et d’une faune abondante".



"Plus au nord-est, la province de Hà Giang (aujourd’hui province de Tuyên Quang après la fusion des unités administatives depuis le 1er juillet 2025) offre des paysages montagneux à couper le souffle, sillonnés de rizières en terrasses escarpées et de sentiers de randonnée ".



"Sur la côte sud, la baie de Ninh Van, dans la province de Khanh Hoa, est idéale pour la plongée avec tuba et la plongée sous-marine.



"Et vous pouvez toujours prendre un vol rapide et passer quelques jours à Phu Quôc, une île recouverte de jungle au large de la côte sud-ouest du Vietnam", précise Condé Nast Traveler.



La beauté des pays du monde est, aussi cliché que cela puisse paraître, une question de perception. D’innombrables merveilles naturelles ancestrales émerveillent par leur immensité et leur complexité.



Ces pays vieillissent comme un bon vin, développant de nouvelles nuances et offrant toujours plus de lieux à admirer. C’est pourquoi le magazine aime revisiter cette liste chaque année afin de mettre en lumière de nouveaux coups de cœur et de dépoussiérer des classiques intemporels.



Pour chaque continent, Condé Nast Traveler a sélectionné les plus beaux pays du monde, offrant des paysages qui valent le détour, même au bout du monde.



Cette année, sa liste comprend la Chine, l’Australie, le Brésil, l’Inde, les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Colombie, la France, l’Indonésie, le Japon, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Pérou, l’Argentine, le Costa Rica, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, la Bolivie, le Royaume-Uni, la Croatie, l’Islande, la Namibie et la Grèce. – VNA/VI