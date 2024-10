Le Vietnam figure parmi les « Meilleurs pays du monde », selon Condé Nast Traveler

Le magazine de voyage américain Condé Nast Traveler vient d'annoncer les Readers' Choice Awards 2024 et le Vietnam figure sur la liste « The best countries in the world » (Les meilleurs pays du monde).

Avec un score de 89,11 points sur 100, le Vietnam se classe 15e.

Selon le magazine américain, la charmante rusticité du Vietnam le place année après année en tête de la liste des touristes. Le pays a accueilli environ 12,6 millions de touristes en 2023 soit une fraction des 28 millions de la Thaïlande. Pourtant, ce chiffre augmente chaque année à mesure que les voyageurs choisissent de découvrir des villes et cultures où le tourisme de masse n’a pas encore empiété.

Condé Nast Traveler a également rappelé que le pays avait remporté gros aux World Travel Awards 2024, avec des prix tels que « Meilleure destination asiatique pour les festivals et les événements ». En bref, ce n’est plus « un pays à surveiller », c’est un voyage à effectuer.

La liste « The best countries in the world » comprend également le Japon, la Suisse, la Thaïlande, la France, la Nouvelle-Zélande, les Maldives, l’Italie, le Portugal, le Canada, le Sri Lanka, la Grèce, la Croatie, l’Espagne, le Costa Rica, l’Australie, Malte, l’Irlande, le Mexique, les Seychelles.

Le Japon occupe la première place, et la France, la 4e.-VNA/VI