Le Vietnam figure dans la liste des meilleures gastronomies du monde

Avec sa gastronomie distinctive, impressionnante et particulièrement populaire auprès des amis internationaux, le Vietnam a été honoré d’être classé 5e dans la liste des gastronomies les plus attrayantes au monde élue par des lecteurs.

Photo :Vietnam Guide



Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, le célèbre site canadien de voyage The Travel a récemment annoncé la liste des dix pays ayant les gastronomies les plus attrayantes au monde. Avec sa gastronomie distinctive, impressionnante et particulièrement populaire auprès des amis internationaux, le Vietnam a été honoré d’être classé 5e dans la liste des gastronomies les plus attrayantes au monde élue par des lecteurs.



Les fruits de mer sont l’une des sources de nourriture les plus populaires puisque le Vietnam possède des milliers de kilomètres de côtes et de nombreux villages de pêcheurs. Cependant, la gastronomie de cette terre en forme de S n’est pas seulement caractérisée par les fruits de mer, la variété et des plats délicieux locaux satisferont sûrement tous les convives.

L’un des types de plats les plus populaires au Vietnam est des plats ayant un délicieux bouillon, dont le « pho » (soupe de nouille de riz) est le plus célèbre, avec un délicieux bouillon chaud, des nouilles blanches souples, servi avec du bœuf ou du poulet et des herbes.

Après avoir dégusté la traditionnelle « pho » vietnamienne, les convives peuvent découvrir d’autres plats tout aussi typiques comme les nems frits ou les banh mi… De plus, les visiteurs internationaux peuvent également essayer différents types de riz comme le riz frit et les brisures de riz cuites à la vapeur...

Outre le Vietnam, The Travel a également honoré neuf autres gastronomies uniques, à savoir : les gastronomies américaine, allemande, philippine, indienne, espagnole, mexicaine, grecque, thaïlandaise et italienne.

Avant The Travel, de nombreuses organisations de voyages et sites Web de renommée mondiale honoraient également la gastronomie vietnamienne. Par exemple, le 7 février 2022, pendant l’heure d’or de l’émission de l’actualité, la chaîne TF1, qui est la plus ancienne et la plus grande chaîne de télévision française, a publié un reportage pour faire connaître le succès de la « cuisine du monde » en France au cours des 10 dernières années et a honoré la gastronomie vietnamienne comme l’une des trois cuisines les plus appréciées des Français.

Selon la chaîne TF1, environ 3 000 mets de 24 pays différents sont actuellement vendus dans les systèmes de distribution au détail dans toute la France.

En particulier, les « nems frits » traditionnels vietnamiens se sont classés troisièmes dans la liste des cuisines étrangères les plus appréciées des consommateurs français. Les plats américains au beurre de cacahuète, au pop-corn et aux macaronis sont arrivés en deuxième position, et les sushis japonais occupaient la première place.

En novembre 2020, World Travel Awards a annoncé les résultats du vote pour la 27e World Travel Awards (WTA) de la région d’Asie 2020. Le Vietnam a été honoré dans les 3 catégories : Meilleure destination patrimoniale d’Asie, Première destination culturelle d’Asie, et Meilleure destination gastronomique d’Asie. C’est la deuxième année consécutive que le Vietnam s’est classé premier en Asie dans ces trois catégories.