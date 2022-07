Le Vietnam félicite la France pour sa 233e Fête nationale

À l’occasion de la 233e Fête nationale de la France, (14 juillet 1789-2022), le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a envoyé jeudi 14 juillet, un message de félicitations au président français Emmanuel Macron.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a adressé ses

félicitations

à sa homologue française Élisabeth Borne.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a envoyé un message de félicitations au président du Sénat français Gérard Larcher et à la présidente de l’Assemblée nationale française Yaël Braun-Pivet.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a envoyé ses félicitations à la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

Le Vietnam et la France ont établi leurs relations diplomatiques en avril 1973. En 2013, les deux pays ont signé une déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique.

Au fil des ans, la France et le Vietnam ont posé les fondements d’une relation privilégiée, par de nombreux accords et mécanismes de coopération dans des domaines très variés : politique, défense, sécurité, commerce et investissement, culture, sciences et technologies, éducation, formation, droit et justice, enseignement supérieur et coopération décentralisée.

Selon le Département des marchés d’Europe et d’Amérique du ministère de l’Industrie et du Commerce, la France est actuellement le 4e plus grand marché d’exportation du Vietnam dans l’UE des 27 et représente environ 10% des exportations vietnamiennes vers l’UE. – VNA/VI