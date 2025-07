Le Vietnam félicite la France pour le 236e anniversaire de sa Fête nationale

Beaux drapeaux nationaux de la France et du Vietnam ensemble au ciel. Photo : VNA

À l’occasion du 236e anniversaire Fête nationale de la République française (14 juillet 1789 - 2025), le président vietnamien Luong Cuong a adressé lundi 14 juillet un message de félicitations au président français Emmanuel Macron.



Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a envoyé un message de félicitations à son homologue français François Bayrou ; le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân a adressé des messages de félicitations au président du Sénat français Gérard Larcher et à la présidente de l’Assemblée nationale française Yaël Braun-Pivet.



À cette occasion, le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a adressé un message de félicitations au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. – VNA/VI