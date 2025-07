Le Vietnam fait son entrée à l’ExpoCafé 2025 au Chili

Stand du Vietnam au salon ExpoCafé 2025. Photo: VNA

Pour la première fois, le café vietnamien a fait son entré à l'ExpoCafé 2025, le plus grand salon du café au Chili et en Amérique du Sud, qui s'est tenu les 19 et 20 juillet (heure locale) à Santiago.



Au stand vietnamien, une large gamme de cafés typiques dont le robusta, l'arabica, le café torréfié et moulu, le café instantané, les sachets filtres et les capsules, était présentée. Le café robusta, cultivé principalement dans les Hauts Plateaux du Centre, a particulièrement mis en valeur la puissance du Vietnam dans le secteur.



Le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café, avec environ 2 millions de tonnes par an, représentant 15% à 18% de la production globale. Les produits vietnamiens sont exportés vers plus de 80 pays, dont des marchés clés comme l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni et le Canada.



Selon Ngô Thu Huong, conseillère commerciale du Vietnam au Chili, la présence du café vietnamien en Amérique latine reste encore modeste. Elle a souligné que l'ExpoCafé 2025 constitue une opportunité stratégique pour promouvoir le café vietnamien dans une région riche en tradition de consommation et dotée d'un fort potentiel de développement.



Plus de 150 entreprises productrices et consommatrices ont participé à l'événement, marquant une étape cruciale pour l'image du Vietnam et l'expansion de ses exportations en Amérique latine. -VNA/VI